Rodzinne zajęcia z robotyki z okazji Dnia Dziecka w BPN-T

Maj 31, 2022

fot. Katarzyna Cichoń

To okazja do kreatywnego spędzenia czasu z dzieckiem, ale też szansa na zarażenie go pasją do nauk ścisłych. Z okazji Dnia Dziecka Białostocki Park Naukowo-Technologiczny organizuje w najbliższą niedzielę (05.06) warsztaty z robotyki.

Zajęcia będą prowadzone w formie mini turnieju sumo. Uczestnicy pracujący w grupach stworzą roboty, które będą miały do wykonania zadanie na macie turniejowej. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 6-12 lat.

Warsztaty oparte będą na programowalnych zestawach konstrukcyjnych robotów LEGO MINDSTORMS EV3, które umożliwiają budowanie i programowanie własnych robotów LEGO oraz wydawanie im poleceń. To połączenie nauki, technologii, matematyki i emocjonującej zabawy. Dzieci mają możliwość eksperymentowania, a to z kolei motywuje ich do rozwiązywania zadań i problemów.

Wydarzenie jest bezpłatne po wcześniejszej rejestracji na stronie: bpnt.bialystok.pl. Warsztaty odbędą się w godz. 10:30-12:30. (mt)