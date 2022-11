Rodzinna niedziela w skansenie. Wspólnie z najbliższymi będzie można zbudować karmnik

Listopad 15, 2022

Warsztaty tworzenia karmników dla ptaków, fot. PMKL

W najbliższą niedzielę (20.11) w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej odbędą się kolejne warsztaty rodzinne, tym razem pod hasłem „Ptasia stołówka”.

– Zima zbliża się wielkimi krokami! Czas pomyśleć o naszych skrzydlatych braciach mniejszych, dla których to wyjątkowo trudny czas. Ptasia stołówka jest tym, co pomoże im przetrwać, a my pomożemy takie miejsca zorganizować! Zapraszamy na „Rodzinną niedzielę w skansenie” 20 listopada o godzinie 12.00 do szkoły z Kalinowa-Solek – przekonują organizatorzy spotkania.

Podczas zajęć w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej można będzie samodzielnie zbudować karmnik dla ptaków. Muzeum przygotuje gotowe, drewniane elementy i podpowie, jak je ze sobą połączyć. Zajęcia poprowadzą specjaliści w dziedzinie ornitologii – sokolnicy z Ośrodka Edukacji Ekologicznej Sokolarnia.

Koszt zajęć to 10 złotych od osoby. Chętni mogą zgłaszać się telefonicznie: 509 336 816 lub e-mailowo: edukacja@pmkl.pl. (mt)