„Rodzina 500 plus”. ZUS przygotował specjalny kreator wniosków

Grudzień 30, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska

Od 2022 roku o świadczenie 500 plus rodzice będą wnioskować do ZUS-u. W pierwszej kolejności, tj. już od 1 stycznia wnioski będzie można składać na nowo narodzone dzieci.

ZUS przygotował specjalny kreator wniosków, który ma ułatwić złożenie oświadczenia.

– Dla rodzin wnioskujących o świadczenie 500 plus przygotowany został specjalny kreator na PUE ZUS, który zostanie uruchomiany 1 stycznia 2022 r. Pomoże on krok po kroku wypełnić wniosek, uwzględniając specyfikę danego wnioskodawcy. Tym samym wyeliminowane zostaną pomyłki, które do tej pory zdarzył się na papierowych wnioskach – mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik ZUS..

Od lutego ZUS zacznie przyjmować wnioski od rodziców, którzy pobierają już świadczenie.

Przypomnijmy: z końcem maja 2022 roku kończy się aktualny tzw. okres świadczeniowy. A to oznacza, żeby trzeba będzie złożyć nowy wniosek, by zachować ciągłość wypłaty. (mt)