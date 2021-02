„Rodzina 500 plus”. Rozpoczął się nabór wniosków

Luty 1, 2021

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

Od 1 lutego można składać wnioski na nowy okres rozliczeniowy programu „Rodzina 500 plus”. Warto to zrobić do końca kwietnia, by zachować ciągłość wypłaty świadczenia.

– Wnioski można składać za trzy sposoby. To system Empatia, bankowość elektroniczna i PUE ZUS – mówi wojewoda podlaski, Bohdan Paszkowski.

Składanie wniosku osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, będzie możliwe od 1 kwietnia.

Warto pamiętać, że termin wypłaty świadczenia zależy od daty złożenia wniosku. Jeżeli złożymy go do końca kwietnia, to pieniądze otrzymamy do końca czerwca, jeżeli zaś złożymy do końca maja, to pieniądze wpłyną do końca lipca. Jeżeli natomiast wniosek złożymy do końca czerwca – to 500 plus otrzymamy do końca sierpnia. (mt/mc)