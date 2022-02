Rodzice wypełniają wnioski o 500plus. Tylko pierwszego dnia złożono ich prawie 9 tysięcy

Luty 3, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Rodzice pobierający 500 plus mogą już składać wnioski o to świadczenie na nowy okres, rozpoczynający się od czerwca 2022 roku. Zgodnie ze zmianami, teraz dokumenty przyjmuje ZUS.

Tylko w pierwszym dniu lutego w województwie podlaskim złożono prawie 9 tys. wniosków. Część rodziców wypełniając wniosek popełnia jednak poważny błąd.

– Zaobserwowaliśmy pewne nieprawidłowości w składanych wnioskach. Rodzice, którzy pobierają świadczenie 500 plus z gminy, zamiast złożyć wniosek do ZUS-u na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się od czerwca 2022 r., składają na stary okres, który kończy się wraz z końcem maja. W tej sytuacji ZUS odmówi przyznania środków, ponieważ rodzice za ten okres pobierają już 500 plus z gmin. Jeśli środki z programu wypłaca już samorząd, to nie należy składać drugiego wniosku o świadczenie na ten okres. Gmina nadal będzie wypłacać świadczenie do 31 maja 2022 r. – wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Osoby, które złożą wniosek do 30 kwietnia, otrzymają pierwszą wypłatę świadczenia do końca czerwca.

Od tego roku wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Platformę PUE ZUS, portal Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. (mt)