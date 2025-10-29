Rodzaje i sposoby ochrony własności intelektualnej w środowisku akademickim oraz w relacji z biznesem. Posłuchaj rozmowy z Adwokat Katarzyną Ramotowską!

29 października, 2025

Adwokat Katarzyna Ramotowska fot. Paweł Cybulski Adwokat Katarzyna Ramotowska fot. Paweł Cybulski

Na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej odbywa się szkolenie pt. „Rodzaje i sposoby ochrony własności intelektualnej w środowisku akademickim oraz w relacji z biznesem” . Wydarzenie zostało przygotowane przez Centrum Transferu Technologii PB i skierowane do społeczności akademickiej – studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych i dydaktycznych.

Posłuchaj krótkiej rozmowy radiowej Pawła Cybulskiego z mecenas Katarzyną Ramotowską:

Znaczenie ochrony własności intelektualnej w nauce i biznesie

Współczesne uczelnie coraz częściej współpracują z biznesem przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych. W tym kontekście znajomość zasad ochrony własności intelektualnej staje się nie tylko kwestią prawną, ale również strategiczną.

Szkolenie na Politechnice Białostockiej ma na celu wzmocnienie świadomości prawnej uczestników oraz pokazanie, jak skutecznie chronić dorobek naukowy, wyniki badań i innowacyjne rozwiązania powstające w środowisku akademickim.

Program szkolenia

W trakcie zajęć uczestnicy poznają praktyczne aspekty ochrony praw autorskich i własności przemysłowej, procedury zgłoszeniowe oraz dobre praktyki w zakresie komercjalizacji wyników badań.

1. Wprowadzenie do ochrony własności intelektualnej

Pojęcie i znaczenie własności intelektualnej w środowisku naukowym.

Podstawowe akty prawne: ustawa o prawie autorskim, Prawo własności przemysłowej, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

2. Wynalazki, wzory i znaki towarowe

Różnice między patentem, wzorem użytkowym i przemysłowym.

Zasady ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz know-how.

3. Własność intelektualna pracowników i doktorantów

Prawa autorskie do prac dyplomowych i doktorskich.

Ochrona wyników badań finansowanych ze środków publicznych.

4. Komercjalizacja i współpraca z biznesem

Modele współpracy uczelni z przemysłem: konsorcja, spin-offy i spin-outy.

Umowy licencyjne, NDA oraz procedura komercjalizacji wyników badań.

5. Dobre praktyki i rekomendacje

Regulaminy uczelniane dotyczące ochrony własności intelektualnej.

Zasady oznaczania autorstwa publikacji i polityka otwartego dostępu (Open Access).

Ekspertka: adwokat Katarzyna Ramotowska

Mecenas Katarzyna Ramotowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej.

Pełni funkcję zawodowego pełnomocnika w sprawach dotyczących znaków towarowych przed EUIPO i jest aplikantką rzecznikowską przy Okręgowej Izbie Rzeczników Patentowych.

Od lat współpracuje z uczelniami, instytutami badawczymi i przedsiębiorstwami, pomagając w ochronie wyników badań, przygotowywaniu umów licencyjnych oraz w procesach komercjalizacji.

Wiedza, która wspiera rozwój innowacji

Szkolenie organizowane przez Centrum Transferu Technologii Politechniki Białostockiej wpisuje się w działania uczelni na rzecz rozwoju współpracy nauki z biznesem oraz świadomego zarządzania własnością intelektualną.

Poruszane tematy stanowią praktyczne wsparcie dla naukowców i twórców, którzy chcą skutecznie chronić efekty swojej pracy i rozwijać projekty o potencjale rynkowym.

Posłuchaj krótkiej rozmowy radiowej Pawła Cybulskiego z mecenas Katarzyną Ramotowską: