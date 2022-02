Rocznica zagłady białostockich Żydów

Luty 4, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Mija 79 lat od likwidacji białostockiego getta. W sobotę (05.02) w rocznicę tamtych wydarzeń w Białymstoku zapalone zostanie symboliczne światło pamięci.

5 lutego 1943 r., Niemcy rozpoczęli likwidację białostockiego getta. Nad ranem, o godz. 4.00, jednostki żandarmerii i gestapo rozpoczęły przeszukiwanie terenu getta wyłapując wytypowanych do wywózki ludzi.

W trwającej około tygodnia akcji na miejscu rozstrzelano ok. 1-2 tys. osób, także podczas samoobrony. Do obozu zagłady w Treblince wywieziono kolejne 12 tysięcy osób. To w czasie trwania tzw. akcji lutowej Icchak Malmed oblał jednego z Niemców kwasem solnym, za co później był torturowany i powieszony.

W rocznicę rozpoczęcia likwidacji getta białostockiego, o 17.00, pod pomnikiem Bohaterów Getta na placu Mordechaja Tenenbauma zapalone zostanie symboliczne światło pamięci. (mt)