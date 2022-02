Rocznica odzyskania niepodległości przez Białystok. Atrakcje na Rynku Kościuszki i w Muzeum Wojska

Luty 17, 2022

fot. UM Białystok fot. UM Białystok

Otwarcie wystawy „Za mundurem panny sznurem…”, happening modowy, warsztaty edukacyjne, rozdawanie flag, spacer historyczny. Wszystko to już w sobotę (19.02) w 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez Białystok. Wydarzenia przygotował białostocki magistrat i Muzeum Wojska w Białymstoku.

– Niepodległość przyszła do Białegostoku nieco później, nie w roku 1918, a 19 lutego 1919 roku. Warto o tym pamiętać. Zapraszamy wszystkich białostoczan do udziału w tych wydarzeniach – zachęca Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku.

Oficjalne uroczystości z udziałem wojska pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczną się o godz. 12.00. Uczestnicy złożą pod pomnikiem kwiaty, zapalą znicze. Natomiast w Muzeum Wojska świętowanie rozpocznie się od godz. 10.00.

– Zapraszamy na wernisaż wystawy poświęconej odzyskaniu niepodległości. To 16 plansz na kubikach, w formie komiksowej – mówi Robert Sadowski, dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku.

O godz. 11.00 można wybrać się na spacer historyczny „Śladami białostockiej niepodległości”. Zbiórka uczestników przy pomniku Józefa Piłsudskiego na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Na uczestników spaceru czekają po drodze zadania i zagadki. Z kolei najmłodsi od godz. 12.00 mogą w muzeum uczestniczyć w warsztatach, które w atrakcyjnej formule z elementami zabawy przybliżą im historię ich „małej Ojczyzny”. A o godz. 13.00 w budynku muzeum otwarcie wystawy „Za mundurem panny sznurem…” połączone z happeningiem modowym.

– Pokazujemy mundur polski okresu międzywojennego. Co ciekawe, 103 rocznica odzyskania niepodległości pokrywa się ze 103. rocznicą stworzenia pierwszego polskiego munduru okresu porozbiorowego, który był pra-mundurem wszystkich mundurów okresu międzywojennego. Kurtki i mundury (lotników, marynarzy i wojsk lądowych), które będzie można zobaczyć, to same oryginały – zapewnia dyrektor Sadowski.

Natomiast happpening modowy to kolekcje ubiorów inspirowanych mundurem wojskowym.

Dodatkowo na ulicę Kilińskiego warto się wybrać, by zrobić sobie zdjęcie z wielkimi cyframi tworzącymi datę 1919. Instalacja to grafiki przygotowane m.in. na podstawie fotografii z oficjalnej uroczystości przekazania Polakom władzy w mieście.

Program zakończy o godz. 15.00 rozdawanie biało-czerwonych flag oraz kiermasz książek i gadżetów Muzeum Wojska w Białymstoku. (at)