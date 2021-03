Rockowania 2021. Trwa nabór kapel do szóstej edycji konkursu

Marzec 16, 2021

źródło: mat. pras. źródło: mat. pras.

Rozpoczęły się zgłoszenia do największego przeglądu zespołów rockowych w regionie – konkursu Rockowania. Podlaski Instytut Kultury czeka na zainteresowane kapele do 10 kwietnia.

Do konkursu mogą się zgłaszać zespoły amatorskie z województwa podlaskiego, niezwiązane kontraktem płytowym ani inną umową wydawniczą, grające szeroko pojętą muzykę rockową. Pierwszy etap przeglądu to przesłuchania powiatowe. Półfinały odbędą się we wrześniu, w Siemiatyczach i Zambrowie, a koncert finałowy planowany jest na 9 października w Spodkach PIK w Białymstoku.

Zespoły, które wezmą udział w Rockowaniach, powalczą o nagrody finansowe. Główna nagroda przeglądu to 5 tys. złotych, a laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymają odpowiednio 2,5 tys. złotych i 1,5 tys. złotych.

Ubiegłoroczną edycję konkursu Rockowania wygrał zespół Godzina 12. Drugie miejsce zajęła Kreha, a trzecie – Ten Inches.

Wśród finalistów Rockowań 2020 znalazło się 7 zespołów. Oprócz Krehy, Ten Inches i Godziny 12 o wygraną walczyli też Radioaktywni, Blue Mahoe, Przechery i Obraz Kontrolny. (mt/mc)