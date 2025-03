Rockowa Wiosna w akademickim Radiu AKADERA: Nowy Program, Nowe Brzmienia!

24 marca, 2025

Wiosna w akademickim Radiu AKADERA zapowiada się wyjątkowo rockowo! Od 24 marca, na częstotliwości 87,7 FM, czeka na Was nowy, wiosenny program przygotowany przez znanych i lubianych prezenterów. To doskonała okazja, aby zanurzyć się w świat muzyki, nauki, sportu i kultury, które będą towarzyszyć Wam przez cały dzień.

Nowoczesne Technologie i Radosna Muzyka

Akademickie Radio AKADERA nieustannie się rozwija. Dzięki nowoczesnemu programowi emisyjnemu, który wzbogacono o kolejny moduł, muzyka na naszej antenie będzie jeszcze bardziej radosna i wpadająca w ucho. Codziennie możecie liczyć na najświeższe newsy, które przygotowują dla Was Hanna Kość, Paweł Cybulski i Adam Jakuć.

Poranki Pełne Energii

Dzień zaczynamy już o 6:00 z Michałem Czarneckim w programie „Dobry poranek z akademickim Radiem AKADERA”. O 6:30 czeka na Was „Przegląd portali naukowych”, a Jerzy Krupicki w „Drogowskazie” pomoże Wam ominąć korki na białostockich ulicach. Jak zachować dobra formę poradzi Wam o 7.15 i 14.15 mistrz Europy w kulturystyce – Dejwik, czyli Dawid Czechowicz. Codziennie o 9:15 felietony przygotowane przez Krzysztofa Szubzdę, Michała Czarneckiego, profesora Czesława Bagińskiego i Piotra Ignatowicza.

Popołudnia z Rockiem

Od 10:00 do 14:00 Krzysztof Sadowski zaprasza na „Ro(c)k z akademickim Radiem AKADERA”. W programie znajdziecie m.in. „Studenckie sprawy”, wizyty w laboratoriach Politechniki Białostockiej, sportowe wyczyny studentów oraz porady zdrowotne dr Małgorzaty Krasowskiej. Nie zabraknie również „Przeglądu akademickiego” i „Podróży z Erasmusem”.

Wieczory Pełne Pasji

Wieczorne audycje to prawdziwa gratka dla miłośników muzyki i ciekawych rozmów. W poniedziałki Konrad Sikora poprowadzi „Listę Przebojów Kultowej AKADERA”, a co dwa tygodnie Adam Musiuk i SzymonES2Kubas zaproszą Was na „Płyty z górnej półki” i „Stąd”. W środy Krzysztof Sadowski przeniesie nas „Na granicę cienia” lub a audycję „Technicznie rzecz ujmując”, gdzie rozmawia z wybitnymi naukowcami PB.W czwartki „Lekko przez zmrockiem” Konrada Sikory a w piątki ciężki koncert życzeń – „Kultywator” Magdaleny Juchnowicz.

Weekendowe Atrakcje

W soboty i niedziele od 6:00 „Poranek akademicki” i przegląd wydarzeń z życia Politechniki Białostockiej. W soboty od 8:00 do 12:00 „Wszystkie natury kultury” z informacjami, zaproszeniami i konkursami. Nie przegapcie również felietonów dr. Dana Wołkowyckiego „Dziki punkt widzenia” oraz muzycznych audycji Olgi Wyszkowskiej, Andrzeja Różanowskiego i Jakuba Korotkich.

Nowe Głosy i Nowa Muzyka

Wiosną na antenie akademickiego Radia AKADERA pojawi się nowy głos – Tymoteusz Mojsak, gitarzysta zespołu La Venders, który zaprezentuje Wam „Trzaski i piski”. To tylko jedna z wielu nowinek, które przygotowaliśmy specjalnie dla Was.

Zapraszam do słuchania akademickiego Radia AKADERA na 87,7 FM. Bądźcie z nami każdego dnia, o każdej porze, a szczególnie wiosną, kiedy wszystko budzi się do życia. Powiedzcie o nas swoim znajomym i przyjaciołom – razem stwórzmy wyjątkową społeczność słuchaczy!

Do usłyszenia!

Dr Krzysztof Kurianiuk Dyrektor programowy akademickiego Radia AKADERA