Rockowa energia i jazzowa finezja – koncerty 4 kwietnia

2 kwietnia, 2025

Już w piątek 4 kwietnia, w Zmianie Klimatu wystąpi Dr Misio, a w Nie Teatrze – Atom String Quartet. Radio Akadera objęło patronat medialny nad tymi koncertami.

Dr Misio – rock bez kompromisów w Zmianie Klimatu

Miłośnicy mocnych gitarowych riffów i bezkompromisowych tekstów nie mogą przegapić koncertu Dr Misio, czyli zespołu Arkadiusza Jakubika. Formacja znana z ostrych, często ironicznych tekstów oraz charakterystycznego, surowego brzmienia, od lat porusza słuchaczy i prowokuje do refleksji.

Na koncercie w Zmianie Klimatu usłyszymy utwory z ich najnowszego albumu „Chory na Polskę”, ale także starsze hity, takie jak „Mentolowe papierosy”, „Hipster” czy „Młodzi”. To będzie wieczór pełen energii, emocji i muzyki, która nie pozostawia nikogo obojętnym.

Atom String Quartet – mistrzowie jazzu i improwizacji w Nie Teatrze

Dla fanów bardziej wysublimowanych brzmień propozycją na piątkowy wieczór jest koncert Atom String Quartet – jednego z najlepszych kwartetów smyczkowych na świecie. Ich muzyka to fascynująca mieszanka jazzu, muzyki klasycznej i etnicznych inspiracji, a ich koncerty to prawdziwe widowiska pełne improwizacji i artystycznej pasji.

Zespół zaprezentuje materiał z najnowszego albumu „Universum”, który ukazał się w styczniu 2024 roku. To doskonała okazja, by na żywo usłyszeć ich unikatowe podejście do kwartetowej formy i wirtuozerię, która zachwyca publiczność na całym świecie. (hp)