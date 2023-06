Rock na Bagnie już po raz trzynasty wciągnie fanów punk-rockowego grania

28 czerwca, 2023

Rock na Bagnie 2021, fot. Michał Czarnecki

To będą dwa dni wypełnione koncertami, ale też imprezami towarzyszącymi. Przed nami trzynasta już odsłona Rocku na Bagnie – muzycznego wydarzenia, które co roku do Goniądza ściąga fanów muzyki punk-rockowej z całego kraju. W tym roku impreza odbędzie się 30 czerwca i 1 lipca.

Niewątpliwie największymi atrakcjami festiwalu będą występy zespołów na scenie głównej usytuowanej tuż przy brzegu jednej z najdzikszych rzek w kraju, jaką jest Biebrza. Wśród wykonawców zobaczymy jedyne w tym roku występy w Polsce takich legend jak: Cockney Rejects z Wielkiej Brytanii – ojcowie oi/street punka, którzy są właśnie w trakcie swojego ostatniego światowego tournée, The Ukrainians – rzadko koncertująca legenda folk/punka, oraz przedstawicieli nowojorskiej sceny hardcore; Sheer Terror.

Specjalne urodzinowe koncerty zagrają: Moskwa, Fort Bs i Skankan. Natomiast Pudelsi i One Million Bulgarians przypomną swoje sety z Jarocina 86/87. Oprócz tego zobaczymy: KSU, Sztywny Pal Azji, Cochise, Alians, Dzieciuki z Białorusi, Toro Bravo z Litwy, Gaga Zielone Żabki, Terrordome, Bulbulators, Ddtk, The Coiots!, Human Rights, Wersję De Lux, Depit. Jak widać po powyższym zestawie, Rock na Bagnie stawia na różnorodność gatunków: rock, punk, metal, ska, folk, hardcore, zimna fala…

Oprócz koncertów na scenie głównej, organizatorzy jak zwykle przygotowali wiele atrakcji towarzyszących z których warto wymienić: „Noc na Bagnie” Radia Bunt, podczas której usłyszymy na żywo audycję „Zgrzyt” Piotra „Pietii” Wierzbickiego, oraz specjalne występy zespołów: Idee Fixe, Blue Hangover i Warsaw Buldogers.

W Goniądzkim Ośrodku Kultury zobaczymy wystawę poświęconą niedawno zmarłemu wszechstronnemu artyście Kordianowi Michalskiemu. Będziemy mogli wziąć też udział w spotkaniu z zespołem Moskwa, a z profesorem Waldemarem Kuligowskim porozmawiamy o książce „Uwierz w festiwal”. Rozmowę tą poprowadzi Mirosław Pęczak – znany dziennikarz i kulturoznawca (UW).

W centrum Goniądza, w ramach inicjatywy „Rock na Bagnie na Styku Kultur”, powołanej przez mieszkańców i przyjaciół festiwalu, już od czwartkowego (29.06) wieczoru będzie działał jarmark z małą sceną, na której zagrają: Adam Wołosz, Blue Hangover, Blef, Studio 2, 21A, Kundle, TeDeKaPe, Czerwone Kościoły.

Przez cały czas trwania festiwalu będzie można oglądać wystawę Joanny Sidorowicz pt. „Wielokulturowość – tygiel, czy sałatka?” ukazującą różnorodność Podlasia. Dla najmłodszych przygotowano zaś festiwalowe przedszkole. (mt)

