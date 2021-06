Rock na Bagnie. Impreza tylko dla zaszczepionych i części ozdrowieńców

Czerwiec 11, 2021

fot. Paulina Wakuluk fot. Paulina Wakuluk

Więcej osób będzie mogło uczestniczyć w Festiwalu Rock na Bagnie, który na początku lipca rozpocznie się w Goniądzu. Będą to być mogły jednak wyłącznie zaszczepione osoby i część ozdrowieńców.

Jak mówi twórca festiwalu, Jacek Żędzian, daje to publiczność dużą większą niż 250 osób. Taki limit bowiem wprowadzają obostrzenia pandemiczne.

– Nie jest możliwe, aby w taki festiwal, jak Rock na Bagnie zorganizować z 250-a niezaszczepionymi osobami. Dlaczego? Sprzedając karnety nie pytaliśmy ludzi, czy są zaszczepieni, bo wiele z nich zostało kupionych jeszcze rok temu, gdy nie wiedzieliśmy, że dopadnie nas pandemia. I wyobraźmy sobie sytuację, gdy na festiwal przyjedzie 2500 osób niezaszczepionych. W jaki sposób mamy z nich wybrać te 250? Co zrobią pozostali? Grzecznie rozjadą się do domów? Nie, powstanie ogromne zamieszanie i jeszcze większe zagrożenie epidemiologiczne w miasteczku, w którym obecnie nie ma zakażeń. Zaczną się żądania zwrotu pieniędzy, próby wdzierania się na teren festiwalu, straszenie sądem, a może nawet zamieszki. Takiego scenariusza nie chce żaden organizator, a tym bardziej taki jak my, robiący festiwal z pasji i po godzinach. Niektórzy zarzucają nam, że segregujemy ludzi, ale taka segregacja miałaby właśnie miejsce w przypadku gdybyśmy mieli wybrać te 250 niezaszczepionych osób – oświadczył Żędzian. – Są też inne mankamenty, nad którymi niewielu uczestników się zastanawia. Jak choćby umowa z firmą cateringową, którą podpisaliśmy jeszcze w październiku. Okazuje się, że według przepisów przy wpuszczeniu tych 250-u osób niezaszczepionych catering nie mógłby działać! A obowiązek noszenia maseczek? Niech ktoś mi wytłumaczy, jak skłonić kogoś stawiającego opór do jej założenia? – pyta retorycznie twórca festiwalu.



Od 26 czerwca – zgodnie z ostatnią decyzją premiera – do limitu imprez odbywających się na świeżym powietrzu, nie będą się liczyć właśnie osoby zaszczepione i te, które przechorowały COVID-19. Niezaszczepieni na Rock na Bagnie nie wejdą.

Poza osobami zaszczepionymi w festiwalu będą mogli uczestniczyć też ozdrowieńcy, ale Sanepid zezwala tylko na tych, którym od wyzdrowienia nie minęło pół roku.

Ze względu na pandemię swoje występy musiały odwołać zespołu zagraniczne. 2 i 3 lipca w Goniądzu wystąpi 20 polskich kapel, a wśród nich: Pidżama Porno, Armia, Koniec Świata, Sexbomba czy Bielizna.

Zakupione na festiwal bilety i karnety można zwracać do końca czerwca. (mt)