Rock, energia i wierni słuchacze – IX Koncert Listy Przebojów Kultowej AKADERY w Sześcianie. Obejrzyj zdjęcia!

25 października, 2025

Energia, muzyka i wspólne emocje – publiczność bawiąca się podczas IX Koncertu Listy Przebojów Kultowej AKADERY w Klubie Sześcian. Fot. Maciej Giedroyć-Juraha / PB Energia, muzyka i wspólne emocje – publiczność bawiąca się podczas IX Koncertu Listy Przebojów Kultowej AKADERY w Klubie Sześcian. Fot. Maciej Giedroyć-Juraha / PB

To było prawdziwe święto rocka! W sobotni wieczór, 24 października, Klub Muzyczny Sześcian wypełnił się fanami mocnych dźwięków. Radio AKADERA i Politechnika Białostocka zaprosiły słuchaczy na IX Koncert Listy Przebojów Kultowej AKADERY – wydarzenie, które od lat łączy lokalną scenę muzyczną, studentów i miłośników gitarowego brzmienia.

Radio, które gra razem ze słuchaczami

Koncert poprowadzili Konrad Sikora – szef muzyczny Radia AKADERA i autor „Listy Przebojów Kultowej AKADERY”, Adam Jakuć – zastępca redaktora naczelnego Radia AKADERA, oraz Michał Podgórski – prezenter muzyczny stacji.

Na początku wieczoru Konrad Sikora przypomniał ideę koncertu, który od lat wyróżnia się na mapie wydarzeń muzycznych w Białymstoku:

– Lista Przebojów Kultowej AKADERY to coś więcej niż ranking – to miejsce, gdzie rodzą się przeboje i gdzie spotykają się ludzie, którzy kochają muzykę z sercem – podkreślił prowadzący.

W trakcie koncertu zaprezentowano również dziennikarzy i prezenterów Radia AKADERA, którzy na co dzień tworzą program stacji. Publiczność mogła usłyszeć o takich audycjach jak Dobry Poranek, Biforek z Radiem Akadera, Huta Zwierzyniecka 4, Rockowa Niedziela, Kultywator, Na Granicy Cienia, Liskowe Przyśpiewki, Żaba z Bagna, Sobota muzyką malowana czy Blues pod Gwiazdami. To właśnie dzięki nim Radio AKADERA codziennie dostarcza muzyki, emocji i dobrego nastroju.

Słuchalność mówi sama za siebie

Wystąpienie Adama Jakucia było okazją, by podziękować słuchaczom za zaufanie i wierne wsparcie. – Dziękujemy, że słuchacie Radia AKADERA. To dzięki wam jesteśmy najchętniej słuchaną stacją lokalną w Białymstoku – powiedział.

Z najnowszych wyników badań Radio Track Kantar Polska wynika, że Radio AKADERA osiągnęło 4,96 proc. zasięgu dziennego i 6,23 proc. udziału w czasie słuchania, co plasuje je w czołówce białostockich stacji radiowych.

Muzyczna moc czterech scenicznych żywiołów

Na scenie Klubu Sześcian zagrali:

Święci – alternatywny skład z Białegostoku, łączący rock, rap i punk. Ich płyta Czarna Masa z udziałem Kazika Staszewskiego, Roberta Brylewskiego i Marcina Świetlickiego spotkała się z dużym uznaniem.

Godzina 12 – formacja z Białegostoku, laureaci Rockowań, grająca klasyczny rock z mocnym żeńskim wokalem.

Sexbomba – legenda polskiego punk rocka z Legionowa, obecna na scenie od 1986 roku.

TSA MNKWL – gwiazda wieczoru. Kontynuatorzy tradycji TSA w składzie z Damianem Michalskim, Januszem Niekraszem i Markiem Kapłonem zaprezentowali utwory z albumu Niezwyciężony oraz klasyki polskiego metalu.

Między występami prowadzący organizowali konkursy muzyczne dla publiczności, w których można było zdobyć koszulki Radia AKADERA.

Organizatorzy i partnerzy

Organizatorami IX Koncertu Listy Przebojów Kultowej AKADERY byli Politechnika Białostocka i Radio AKADERA.

Partnerem głównym – Województwo Podlaskie, a współorganizatorami Miasto Białystok oraz liczni sponsorzy: Koba, DrTusz, 123okulary.pl, Dwór Czarneckiego, Restauracja Oregano, Restauracja Kurra, Koku Sushi i Chilli Pizza.

Patronat medialny sprawowali: Poranny.pl, Naszemiasto.pl, TVP3 Białystok, Bia24 i BiałystokOnline.

Posłuchaj relacji z koncertu:

(pc, red.)