Robot do zbioru truskawek z Politechniki Białostockiej zyskał niemal 600 tysięcy zł dofinansowania

15 września, 2025

Dr hab. inż. Paweł Dzienis, adiunkt w Katedrze Układów Dynamicznych Wydziału Mechanicznego PB, współtwórca robota agrotechnicznego R-BOS wspieranego w programie Hub of Talents 3, fot. Dariusz Piekut/PB Dr hab. inż. Paweł Dzienis, adiunkt w Katedrze Układów Dynamicznych Wydziału Mechanicznego PB, współtwórca robota agrotechnicznego R-BOS wspieranego w programie Hub of Talents 3, fot. Dariusz Piekut/PB

Politechnika Białostocka po raz kolejny udowadnia, że nauka może wspierać biznes i rolnictwo. Startup R-BOS, inkubowany w programie Hub of Talents 3, otrzymał blisko 600 tysięcy złotych dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki tym środkom powstaje robot agrotechniczny, który w przyszłości może zrewolucjonizować zbiory truskawek.

– Robot R-BOS ma rozwiązać problem z niedoborem ludzkich rąk, które są niezbędne do zbierania truskawek, jak również z warunkami pracy. Łatwiej jest takie zbieranie wykonywać urządzeniem robotycznym, a nie ludziom – mówi dr hab. inż. Paweł Dzienis z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

Posłuchaj rozmowy z dr.hab.inż. Pawłem Dzienisem.

Sztuczna inteligencja na plantacjach

Robot R-BOS powstał z potrzeby usprawnienia codziennej pracy na plantacjach. Wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji, które pozwalają rozpoznawać dojrzałe owoce. Odpowiednio zaprogramowane ramię robota potrafi sprawnie i precyzyjnie ścinać truskawki.

– Robot ten ma za zadanie określić, która truskawka jest dojrzała. W momencie, kiedy rozpozna, że dana truskawka jest cała czerwona, ma za zadanie wychylić ramię, ściąć tę truskawkę i następnie wrzucić do kosza na owoce – tłumaczy dr hab. inż. Dzienis.

Badacze z Politechniki Białostockiej odpowiadają za rozwiązania mechaniczne i konstrukcyjne, które pozwalają maszynie stabilnie poruszać się po nierównym terenie. Ich prace obejmowały m.in. dostosowanie zawieszenia i zapewnienie stabilności całego układu podczas pracy ramienia.

Od pomysłu do komercjalizacji

Dofinansowanie w wysokości 598 725 zł umożliwi spółce R-BOS przejście od prototypu do gotowego produktu. Startup planuje budowę pierwszego modelu robota, który w ciągu roku–dwóch może trafić na rynek.

Projekt jest efektem współpracy przedsiębiorcy – założyciela spółki R-BOS – z naukowcami Politechniki Białostockiej. Dzięki połączeniu praktycznych potrzeb rolnictwa z wiedzą inżynierską powstało rozwiązanie, które ma szansę odpowiedzieć na jeden z największych problemów polskich plantacji – brak rąk do pracy.

Politechnika Białostocka wspiera rozwój innowacyjnych pomysłów w ramach programu Hub of Talents 3. To już kolejny startup, który po inkubacji na uczelni otrzymał dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej i przygotowanie produktu do komercjalizacji.

Jeśli prace nad robotem zakończą się sukcesem, polskie truskawki mogą wkrótce być zbierane przez maszyny. Automatyzacja zbiorów pozwoli zwiększyć efektywność i precyzję pracy, a jednocześnie odciąży plantatorów borykających się z brakiem pracowników sezonowych. (AJ, pb.edu.pl)