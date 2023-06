Robot chirurgiczny Raven na Wydziale Elektrycznym. Naukowcy z Politechniki Białostockiej opracowują nowe technologie

26 czerwca, 2023

Dr inż. Roman Trochimczuk i dr inż. Adam Wolniakowski/Fot. A. Topczewska Dr inż. Roman Trochimczuk i dr inż. Adam Wolniakowski/Fot. A. Topczewska

Został stworzony przez amerykańskie uczelnie do operowania na odległość astronautów w przestrzeni kosmicznej. Na Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej przyjechał z duńskiej uczelni SDU w Odense. Robot chirurgiczny Raven 2 pozostanie tu do końca tego roku, a naukowcy: dr inż. Roman Trochimczuk i dr inż. Adam Wolniakowski z Katedry Automatyki i Robotyki WE PB, wykorzystując robota jako platformę testową, pracują nad stworzeniem nowych technologii.

Dr inż. Roman Trochimczuk i dr inż. Adam Wolniakowski chcą przebadać różne technologie, które by łączyły nowe możliwości sterowania tym obiektem służącym do operowania na odległość. Zadanie Wydziału Elkektrycznego PB polega na opracowaniu nowych wzorów narzędzi dedykowanych do operacji noworodków.

Ten robot to ultra lekka platforma, która pozwala na robienie zabiegów na odległość – tłumaczy dr. inż. Roman Trochimczuk. – Robot jest uzbrojony w narzędzia z systemu robota da Vinci (taki na co dzień operuje w „Śniadecji”). Z naszej strony chcielibyśmy stworzyć platformę, która pozwalałaby wykorzystać o wiele tańszego robota.

O robocie chirurgicznym Raven i badaniach trwających na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej mówią dr inż. Roman Trochimczuk i dr inż. Adam Wolniakowski z Katedry Automatyki i Robotyki. Rozmawiała Aneta Topczewska: