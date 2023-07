Robert Lighthouse w 6ścian Pub

19 lipca, 2023

W najbliższą niedzielę, 23 lipca, na scenie w 6ścian Pub wystąpi legenda waszyngtońskiego bluesa – Robert Lighthouse. Artysta koncertuje po całym świecie, a tym razem postanowił odwiedzić Białystok.

Robert to pochodzący ze Szwecji muzyk, który w wieku 18 lat przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych, aby zgłębić świat muzyki. Mississippi Delta Blues to styl, w którym artysta czuje się najlepiej. Przez kilka lat podróżował między Chicago a Nowym Orleanem, grając na najważniejszych bluesowych scenach. W 1988 roku osiadł w Waszyngtonie, gdzie błyskawicznie uzbierał grono oddanych fanów. Oprócz koncertowania za oceanem, Robert występował z grupą Charlie Sayles Band w Holandii i Belgii. W 1998 roku wydał swój pierwszy album muzyczny „Drive-Thru Love”, który zyskał uznanie krytyków. Podobnie jak jego długo wyczekiwana, druga płyta „Deep Down in the Mud”, która ukazała się w 2007 roku. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia. (hp)