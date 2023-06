Robert Konieczny, słynny architekt odwiedził Politechnikę Białostocką

7 czerwca, 2023

WBiNŚ_Robert Konieczny architekt wykład i warsztaty, fot. Jerzy Doroszkiewicz WBiNŚ_Robert Konieczny architekt wykład i warsztaty, fot. Jerzy Doroszkiewicz

„Przepis na sukces – życie i twórczość Roberta Koniecznego” pod takim hasłem odbyły się wykład i warsztaty dla studentów Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Robert Konieczny to doceniany polski architekt. Szczególnym wyróżnieniem jest tytuł Najlepszego Domu Świata dla projektu 'Arka Koniecznego’ w ogólnoświatowym konkursie Wallpaper Design 2017.

– To jest w tym momencie architekt numer 1 w Polsce i przejdzie na pewno do historii architektury – przekonuje mgr inż. arch. Elżbieta Orzechowska, wykładowca na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku. – Myślę, że to jest dla naszych architektów ogromny zaszczyt, że chciał przyjechać do nas. Jesteśmy wydziałem budownictwa, niewątpliwie Robert Konieczny zajmuje się architekturą, czyli budownictwem i to wszystko co ma on do powiedzenia jest na tyle interesujące, jak to wszystko się odbywa i jaka była jego droga do sukcesu, że samo obcowanie z takim człowiekiem to dla studentów jest niesamowite przeżycie.

Robert Konieczny na przykładzie własnych projektów przekonywał, że w architekturze jest miejsce na nowe pomysły.

– Najważniejsze jest, żeby architektura, która powstaje była dobra i mądra – mówi Robert Konieczny. – I ten wykład miał na celu pokazanie, że warto o coś takiego walczyć, zabiegać i starać się, żeby to, co budujemy, czy to co zostawiamy po sobie miało sens. Te projekty, które faktycznie dały jakiś taki nowy kroczek w architekturze, architekturze globalnej, że udało się wpaść na takie rozwiązania, które są nowe, innowacyjne, a przy okazji jeszcze mają jakąś taką cechę albo taką jakiejś uniwersalność. Jak udało się wpaść na takie rozwiązanie, które potem inni mogą stosować jako rodzaj pewnego patentu na architekturę.

Na wykładzie była pełna sala studentów, którzy uważają, że było to inspirujące spotkanie. Po wykładzie były warsztaty, które również prowadził Robert Konieczny. Miały one na celu budowanie miękkich kompetencji przyszłych architektów.

Wykłady i warsztaty były zorganizowane w ramach projektu Fabryka Młodego Inżyniera. (hk)

Na wydarzeniu „Przepis na sukces – życie i twórczość Roberta Koniecznego” z mikrofonem była Hanna Kość: