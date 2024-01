Rezydencje twórcze w białostockiej filii Akademii Teatralnej

24 stycznia, 2024

Mat. org. Mat. org.

Artyści różnych dziedzin, którzy chcieliby eksplorować teatr lalek, mogą wziąć udział w Open call, czyli rezydencjach twórczych organizowanych przez białostocką filii Akademii Teatralnej.

Poszukiwane są dwie osoby, które spędzą parę miesięcy w murach szkoły, aby zgłębiać możliwości teatru ożywionej formy i rozpoznanie właściwych temu rodzajowi teatru narzędzi. Efektem ma być pokaz projektu podczas 11 Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA w czerwcu 2024 r.

– W jakiś sposób musi to być związane z teatrem lalek, ponieważ to nas interesuje, ale lalka to jest obecnie bardzo szerokie pojęcie – mówi Marta Rau, prorektor ds. filii w Białymstoku Akademii Teatralnej w Warszawie. – My już w tej chwili częściej używamy takiego sformułowania „animat”, ponieważ jest to związane ściśle z animacją, z ożywieniem, a nie konkretnie z tym co widzimy pod słowem lalka. Lalka kojarzy nam się z lalką do zabawy, albo z lalką klasyczną, jeżeli chodzi o teatr. A my rozszerzamy te nasze pola eksperymentu, jakiegoś takiego laboratorium i szukamy bardzo różnorodnych środków, czyli jeżeli coś jest oparte o formie plastycznej, czy też jeżeli nawet aktor jest traktowany jako forma w jakiś sposób, to również możemy zakwalifikować to w jakiś sposób do teatru lalek. Jest na przykład teatr rąk czy teatr ciała, gdzie ciało tworzy różne inne symbole, znaki, czy też część ciała jest personifikowana. W związku z tym to jest naprawdę bardzo szerokie pole do jakichś takich poszukiwań.

W zgłoszeniach, które można przesyłać drogą mailową do 28 lutego, trzeba zawrzeć tytuł oraz opis koncepcji projektu artystycznego, list motywacyjny, portfolio i dokumentację potwierdzająca dorobek artystyczny. (hk)

O rezydencje twórcze pytała Hanna Kość: