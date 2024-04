8 kwietnia, 2024

fot. FB Dirt Węglowa fot. FB Dirt Węglowa

Trwa rewitalizacja Dirt Parku Węglowa, czyli specjalnie przygotowanego placu z przeszkodami i skoczniami rowerowymi. Pospolite ruszenie zorganizowane zostało oddolnie, pod skrzydłami stowarzyszenia „Sport Na Zdrowie”. Młodzi ludzie sami postanowili zadbać o to, by miejsce spełniało wszelkie warunki potrzebne do doskonalenia umiejętności wyczynowej jazdy.

– Mamy gwardię właśnie małolatów, którzy nam pomagają tutaj wszystko ogarniać. To jest też ich podwórko, więc też muszą sami zadbać o nie zadbać. Dużo jest chłopaków po 10, 12 lat. Staramy się, żeby to miejsce było otwarte dla wszystkich pasjonatów rowerów. Na początku maja ruszymy, że będzie już oficjalnie otwarte. W czerwcu organizujemy zawody, a w przyszłym roku chcemy zrobić puchar Polski – mówi Bartosz Obukowicz, prezes stowarzyszenia „Sport Na Zdrowie”.

Dirt Park Węglowa jest jedynym takim miejscem w regionie i jednym z najlepszych w Polsce dla wszystkich miłośników aktywności na rowerze. (mg)

Relację z Dirt Parku Węglowa przygotował Szymon EsDwa Kubas: