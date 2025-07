Reprezentacja Polski w short tracku trenuje w Białymstoku! Natalia Maliszewska ładuje „domowe baterie” przed igrzyskami w Mediolanie

16 lipca, 2025

W Białymstoku trwa intensywne zgrupowanie reprezentacji Polski w short tracku, obejmujące zarówno juniorów, jak i seniorów. To kluczowy etap przygotowań do zbliżającego się sezonu zimowego, który dla biało-czerwonych będzie szczególnie ważny – na horyzoncie bowiem zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie 2026.

Zgrupowanie w Białymstoku: przygotowania nabierają tempa

Na lodowisku w Białymstoku panuje pełna mobilizacja – kadrowicze trenują z maksymalnym zaangażowaniem, by wejść w sezon w jak najlepszej formie. Zgrupowanie potrwa jeszcze przez kilka tygodni i ma kluczowe znaczenie w kontekście startu w Pucharze Świata oraz igrzysk olimpijskich, które zaplanowano na luty 2026 roku.

Natalia Maliszewska trenuje u siebie: „To mój dom”

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci kadry jest oczywiście Natalia Maliszewska – mistrzyni olimpijska i jedna z faworytek do medali w zbliżającym się sezonie. Białystok to rodzinne miasto zawodniczki, co czyni to zgrupowanie wyjątkowym:

– Nie będę ukrywać, że pobyt w domu i mieszkanie we własnym mieszkaniu jest super. Cieszę się, że mogę tutaj być, bo to tak jakby ładuje moje domowe baterie – mówi Maliszewska.

Treningi w znajomym otoczeniu dodają jej energii i motywacji, co może przełożyć się na świetne rezultaty w nadchodzących startach.

Przed reprezentacją sezon pełen wyzwań

Jesienią rusza cykl Pucharu Świata w short tracku, który stanowi najważniejszy etap przygotowań przed olimpijskim szczytem sezonu. Dla całej reprezentacji to czas testowania formy, zgrywania zespołu i budowania formy startowej.

(pc)