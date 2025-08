Replika legendarnej gitary Metalliki stworzona na Podlasiu trafiła do znanego aktora.

5 sierpnia, 2025

fot. Instagram/ NarevInstruments fot. Instagram/ NarevInstruments

Gitara z Podlasia, replika legendarnego instrumentu zespołu Metallica trafiła w ręce samego Jasona Momoy – znanego hollywodzkiego aktora. To wierna replika gitary Jamesa Hetfielda, wykonana przez dwóch utalentowanych twórców z Podlasia – Patryka Krupińskiego (Krupi Guitars) i Artura Łupińskiego (Narev Instruments).

Zaczęło się dość nietypowo – jak wspomina Patryk Krupiński, w listopadzie 2024 roku dostał wiadomość na Instagramie od… Jasona Momoy. Aktor zapytał, czy mógłby wykonać replikę kultowej gitary V z lat 80., należącej do Jamesa Hetfielda z Metalliki. Po weryfikacji, że konto jest prawdziwe, panowie zabrali się do pracy. Instrument bazował na japońskim modelu Electra z 1981 roku, który został odrestaurowany i dostosowany do brzmienia oraz wyglądu oryginału. Za warstwę techniczną odpowiadał Artur Łupiński, który zajął się kompleksową naprawą:Gitarę dostarczono osobiście Jasonowi Momoi „od drzwi do drzwi”, bez udziału firm kurierskich.

Jason Momoa już wkrótce wystąpi z własnym zespołem ÖOF Tatatá podczas koncertu w Budapeszcie – 16 sierpnia 2025 r.. Zagra właśnie na gitarze stworzonej w województwie podlaskim, która jest niemal identyczna z instrumentem, na którym przez dekady grał Hetfield. Projekt, który rozpoczął się od wiadomości na Instagramie, zakończył się światowym sukcesem dwóch pasjonatów z Polski. Replika gitary Metalliki, wykonana z ogromną precyzją i sercem, pokazuje, że rękodzieło z Podlasia może trafić na największe sceny muzyczne świata.

(pj)