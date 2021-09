Renta rodzinna dla rozpoczynających studia. Z końcem września upływa termin na złożenie dokumentów do ZUS

Wrzesień 22, 2021

Ważna wiadomość dla osób, które dostały się na studia i które pobierają rentę rodzinną z ZUS. Do końca września muszą oni powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o tym, że będą kontynuować naukę.

Renta rodzinna to świadczenie po zmarłym członku rodziny, np. rodzicu. Dziecko może ją pobierać nawet do ukończenia 25. roku życia – jednak pod warunkiem dalszej nauki.

– Maturzystom, którzy zakończyli edukację w szkole ponadpodstawowej, a jeszcze nie rozpoczęli studiów, ZUS wypłaca rentę do końca sierpnia. Jeśli przyszły student chce ją otrzymać również za wrzesień, musi dostarczyć do Zakładu wniosek o dalszą wypłatę i potwierdzenie przyjęcia na pierwszy rok. – Dokumenty należy przekazać maksymalnie do końca września. Jeśli absolwent, nie zrobił tego do końca sierpnia, to świadczenie za wrzesień może otrzymać dopiero w październiku. Ważnie jest jednak, by nie zapomniał o dostarczeniu dokumentu, bo świadczenie w ogóle nie zostanie wypłacone za ten miesiąc – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik ZUS.

Po rozpoczęciu roku akademickiego uczelnia będzie już mogła wydać żakowi zaświadczenie, że rozpoczął studia. Taki dokument student powinien przekazać Zakładowi do końca października, żeby otrzymywać wypłatę renty rodzinnej w kolejnych miesiącach. Do końca września także uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy otrzymują rentę rodzinną z ZUS, powinni do wniosku o dalszą wypłatę świadczenia dołączyć zaświadczenie, że nadal się uczą.

Osoba pobierająca rentę rodzinną musi też pamiętać, żeby na bieżąco informować ZUS o przerwaniu nauki. Jeżeli tego nie zrobi, to nadpłacone nienależne świadczenie będzie musiała zwrócić potem z odsetkami. (mt)