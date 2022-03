Remont Teatru Dramatycznego w Białymstoku. Co dzieje się na placu budowy?

Koszt inwestycji to około 58 mln złotych. 51 mln złotych pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Nowego Polskiego Ładu. Reszta tej kwoty z budżetu województwa. – To budynek zabytkowy, bardzo skomplikowany. A każda zmiana w zabytkowym budynku wymaga uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Wiele jest też niespodzianek budowlanych. – Pewnie jeszcze czekają nas kolejne. Jednak pomimo tego trzymamy się harmonogramu prac i chcemy je zakończyć w 2023 roku – opowiadał w poniedziałek (28.03) na placu budowy marszałek woj. podlaskiego Artur Kosicki. O niespodziankach w historycznym budynku mówił również dyrektor teatru Piotr Półtorak. – Jedną z nich okazała się woda pod powierzchnią gruntu, tam, gdzie jest scena – tłumaczył dyrektor. Dyrektor kontraktu Piotr Doroszko z firmy Budimex – wykonawcy projektu przyznaje, że prace idą zgodnie z harmonogramem.

– Trwają prace demontażowe i rozbiórkowe. Teraz robimy posadowienie komina scenicznego. Ze względu na bezpieczeństwo konstrukcji, trwa przeprojektowanie stropu nad sceną – wyliczał Piotr Doroszko. Ale też dodał: Te nieprzewidziane sytuacje wpływają na harmonogram i on się się zmienia.

Remont Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku został zaplanowany na lata 2021-2023. W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie, remoncie i dociepleniu zabytkowego budynku teatru przy ul. Elektrycznej 12. Planowana jest także wymiana instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjno-ciepłowniczych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacyjnej, zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Modernizacja obejmie wymianę stolarki i ślusarki, montaż nowych siedzisk na widowni, dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także do wymogów przeciwpożarowych. Zadanie zakłada także nowoczesne rozwiązania w obszarze technologii sceny, akustyki oraz elektroakustyki. (at)