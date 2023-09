Remains of the Future: Lunacy, Sun No more i VomitusanctvS w 6ścian Pub

12 września, 2023

Niesamowita Metalowa Noc! Trzy znakomite zespoły: Lunacy, Sun No More i VomitvsanctuS wystąpią na jednej scenie, 15 września w 6ścian Pub.

Lunacy to zespół powstały na bazie współpracy warszawskich formacji takich jak: Hornad, Sphere, Morhana czy Cryptic Rites. Ich teksty poruszają nietuzinkowe tematy: apokalipsę, dystopię i zawładnięcia ludzkości przez maszyny. Niebawem wydadzą pełowymiarowy album „Disconnection”. Na nadchodzącym koncercie publiczność usłyszy nowy, nieopublikowany jeszcze materiał muzyczny.

Sun no more to formacja znana ze swojego niekonwencjonalnego podejścia do metalu. W swoich utworach łączą elementy progresywnego rocka, industrialu i metalu, tworząc wyjątkowe, hipnotyzujące brzmienie. W tym roku premierę będzie miała ich nowa płyta, której zapowiedzią jest singiel „Separation”.

VomitvsanctvS to młody zespół metalowy z Ełku. Warto zwrócić na nich uwagę, gdyż mają ogromny potencjał. Obecnie są w trakcie nagrań do pierwszej debiutanckiej płyty. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia. (hp)