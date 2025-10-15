Rektor Politechniki Białostockiej z nagrodą Dni Betonu 2025

15 października, 2025

2025-10-14-Dni-Betonu-fot-Paweł-Gierasimiuk 2025-10-14-Dni-Betonu-fot-Paweł-Gierasimiuk

Rektor Politechniki Białostockiej, dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, została uhonorowana Nagrodą Dni Betonu 2025 – prestiżowym wyróżnieniem branżowym, nazywanym potocznie „Betonowym Oskarem”. Nagroda przyznawana jest osobom i instytucjom o szczególnych zasługach dla rozwoju technologii betonu w Polsce – zarówno w sferze naukowej, jak i praktycznej.

Wyróżnienie dla uczelni, która zmienia oblicze budownictwa

Podczas jednej z największych konferencji naukowo-technicznych w Polsce – Dni Betonu 2025 – doceniono wkład Politechniki Białostockiej w rozwój innowacyjnych technologii budowlanych.

Uczelnia może pochwalić się m.in. patentem na recykling gruzu betonowego, badaniami nad cementami wieloskładnikowymi, popiołami lotnymi oraz innowacyjnymi betonowymi nawierzchniami drogowymi.

– Nagroda Dni Betonu to zaszczytne wyróżnienie dla całego środowiska naukowego naszej uczelni. Pokazuje, że badania prowadzone w Białymstoku mają realny wpływ na przyszłość budownictwa w Polsce – podkreśla prof. Marta Kosior-Kazberuk.

Innowacyjne materiały z Politechniki Białostockiej – zbrojenie bez stali

Jednym z projektów, który przyciągnął uwagę branży podczas konferencji, jest „Innowacyjne prefabrykowane płyty chodnikowe i drogowe z betonu z makrowłóknami węglowo-bazaltowymi CB-FRC”.

Prace badawcze prowadzi dr inż. Julita Krassowska z Katedry Konstrukcji Budowlanych i Mechaniki Budowli Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku PB.

– Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych makrowłókien węglowo-bazaltowych, które zastąpią tradycyjne pręty stalowe w płytach drogowych – wyjaśnia dr Krassowska. – Zastosowanie niemetalicznego zbrojenia pozwoli uniknąć korozji, zmniejszyć grubość płyt o około 2 centymetry, a tym samym ograniczyć zużycie materiałów i emisję CO₂.

Projekt realizowany jest wspólnie z naukowcami z Politechniki Lubelskiej, Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems IKTS w Niemczech oraz partnerami przemysłowymi: ASTRA – Technologia Betonu i RAK-BUD Raczkowscy sp.k.. Badania otrzymały ponad 1,7 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER XIV (projekt LIDER14/0206/2023).

Beton przyszłości – badania i praktyczne wdrożenia

Podczas konferencji Dni Betonu 2025 naukowcy z Politechniki Białostockiej zaprezentowali wyniki badań nad właściwościami i wytrzymałością nowoczesnych mieszanek betonowych.

Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk oraz dr inż. Julita Krassowska wspólnie z naukowcami z Politechniki Świętokrzyskiej i firmą ASTRA przedstawili referat:

„Rozwój procesu pękania i ocena właściwości mechanicznych betonów zbrojonych włóknami bazaltowymi, węglowymi i polimerowymi”.

Efekty badań będą wykorzystywane w praktyce przez firmę ASTRA, która współpracuje z uczelnią przy wdrażaniu inteligentnych technologii betonu. Włókna polimerowe, dzięki dużej elastyczności, zwiększają wytrzymałość betonu i mogą w przyszłości zastąpić tradycyjne materiały zbrojeniowe.

Dni Betonu 2025 – nauka i przemysł dla zrównoważonego budownictwa

Dni Betonu to jedno z najważniejszych wydarzeń branży budowlanej w Polsce. Konferencja skupia naukowców, inżynierów i przedstawicieli przemysłu, którzy dyskutują o innowacjach, ekologicznych materiałach i wyzwaniach związanych ze zmianami klimatu.

Podczas tegorocznej edycji swoje prace prezentowali również inni badacze z Politechniki Białostockiej:

prof. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk , dr inż. Paweł Gierasimiuk , dr inż. Marek Motylewicz – „Hałaśliwość betonowych nawierzchni drogowych”

dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska – „Właściwości kompozytów bezcementowych z udziałem kruszywa z recyklingu betonu i biokarbonizatu”

Politechnika Białostocka liderem zrównoważonych technologii

Badania i wyróżnienia Politechniki Białostockiej to dowód na to, że nauka realnie wpływa na przemysł i środowisko.

Uczelnia od lat rozwija innowacyjne technologie betonowe, stawiając na ekologiczne rozwiązania i minimalizację odpadów w budownictwie.

Rektor PB podkreśla, że misją uczelni jest łączenie nauki z praktyką oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju regionu i kraju.

(pc)