Rektor Politechniki Białostockiej Honorowym Ambasadorem Województwa Podlaskiego

15 maja, 2025

To jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w regionie. Podczas gali finałowej Podlaskiej Marki, tytuł Honorowego Ambasadora Województwa Podlaskiego otrzymała rektor Politechniki Białostockiej, prof. dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk.

Wyróżnienie wręczane jest od lat osobom, które w wyjątkowy sposób promują Podlaskie w kraju i za granicą. Do tego elitarnego grona dołączyła właśnie pierwsza kobieta na stanowisku rektora w 75-letniej historii Politechniki Białostockiej.

– Tytuł Honorowego Ambasadora Województwa jest przedstawiany osobom, których działalność ma szczególne znaczenie dla naszego regionu. Tegoroczna nominacja jest wyrazem uznania wszystkim kobietom, które mają i miały wpływ na rozwój naszego województwa, także ukłonem do podlaskiego świata nauki, który jest filarem przyszłości naszego regionu – podkreślił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.

Marszałek zaznaczył również, że nowa ambasadorka to jedna z dwóch kobiet w Polsce kierujących uczelnią techniczną. – Jest zapraszana na najważniejsze wydarzenia naukowe w Polsce, w Europie i na świecie, gdzie z dumą promuje województwo podlaskie – dodał.

Podczas gali przypomniano najważniejsze dokonania prof. dr hab. inż. Marty Kosior-Kazberuk: Profesor Marta Kosior-Kazberuk, profesor Politechniki Białostockiej. Pierwsza kobieta na stanowisku rektora w 75-letniej historii uczelni. Znakomity pedagog, sprawny menedżer, wspaniały naukowiec. Jedna z najważniejszych osób w naukowym i akademickim kręgu nie tylko województwa podlaskiego, ale całego kraju. Dzięki niej Podlaskie jest coraz bardziej widoczne na akademickiej mapie Europy.

Odbierając tytuł, prof. dr hab. iż. Marta Kosior-Kazberuk nie kryła wzruszenia i dumy. – Ogromnie się cieszę z tego szczególnego wyróżnienia. To wielki zaszczyt, ale to również zobowiązanie do tego, żeby jeszcze intensywniej pracować na rzecz nie tylko Politechniki Białostockiej, ale przede wszystkim naszego pięknego regionu – powiedziała. – Traktuję to jako docenienie nie tylko mojej pracy, ale również szeregu osób, które na co dzień ze mną współpracują.

Rektor zaznaczyła również, że tytuł ambasadora województwa to symboliczny znak, że praca naukowa i edukacyjna ma sens:

– To potwierdzenie, że nasza praca na rzecz regionu ma głębokie znaczenie i że jest rozpoznawalna lokalnie i na arenie międzynarodowej. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za wyróżnienie.

Na zakończenie krótkie, ale wymowne życzenia złożył Cezary Cieślukowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego:

– Więcej nauki w dyplomacji, więcej dyplomacji w nauce, a przede wszystkim życzę, żeby zaakceptował Panią Korpus Dyplomatyczny Województwa Podlaskiego, bo to niezwykłe wyzwanie.

Tytuł Honorowego Ambasadora Województwa Podlaskiego towarzyszy finałowi konkursu Podlaska Marka – jednej z najstarszych i najważniejszych inicjatyw promujących to, co w regionie najlepsze. Do tej pory tytuł otrzymali m.in. Wojciech Fortuna, Adam Woronowicz, prof. Henryk Skarżyński i Jagiellonia Białystok. Od teraz w tym gronie jest również prof. Marta Kosior-Kazberuk – ambasadorka wiedzy, nauki i podlaskiego potencjału. (AJ)

