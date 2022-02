Rektor PB została wiceprzewodniczącą Europejskiej Sieci Akredytacji Kształcenia Inżynierów

Luty 17, 2022

Rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB została wiceprzewodniczącą Rady Administracyjnej European Network of Accreditation of Engineering Education (ENAEE). Powołanie miało miejsce podczas posiedzenia Administrative Council of ENAEE pod koniec stycznia bieżącego roku.

Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB ma doświadczenie jako ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) i była członkiem Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT). W 2018 r. z nominacji KAUT została polskim delegatem w Administrative Council European Network of Accreditation of Engineering Education. Dziewięcioosobowa Rada zarządza bieżącą działalnością ENAEE i przygotowuje dla Zgromadzenia Ogólnego (General Assembly) ENAEE propozycje dotyczące polityki organizacji, spraw członkowskich, spraw finansowych. Rada podejmuje także decyzje w sprawach zgłaszanych przez agendy sieci.

ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) jest organizacją zrzeszającą krajowe agencje lub inne instytucje akredytujące. Celem sieci jest budowanie zaufania do systemów akredytacji programów studiów inżynierskich, opracowanie standardów wymagań kompetencyjnych absolwentów inżynierów, a także opracowywanie stosownych umów o akredytację studiów inżynierskich i uznawanie kwalifikacji inżynierskich. Obecnie ENAEE grupuje narodowe organizacje akredytujące, zajmujące się jakością kształcenia inżynierów na uczelniach wyższych: Irlandii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Kazachstanu, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii, Włoch.

Jednym z głównych działań sieci ENAEE jest program akredytacji EUR-ACE – European Accredited Engineer. Program ten jest ściśle powiązany z procesem bolońskim i opiera się na wytycznych zawartych w dokumencie „Framework Standards and Guidelines” (EAFSG). Efektem uzyskania akredytacji ENAEE jest certyfikat EUR-ACE® Label, który potwierdza wysoki poziom jakości programu kształcenia inżynierów oraz ich zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami. Ostatnia aktualizacja EAFSG miała miejsce w 2021 r. Prof. Marta Kosior-Kazberuk wchodziła w skład Grupy Roboczej, która pracowała nad aktualizacją.

W Polsce uprawnienia do nadawania certyfikatu EUR-ACE® Label, nadane przez ENAEE, ma Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych, która wraz z krajową akredytacją kierunków studiów przyznaje również certyfikat jakości EUR-ACE® Label. (ea)

