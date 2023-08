Rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne I i II stopnia na Politechnice Białostockiej

31 lipca, 2023

fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka przeprowadzi w sierpniu rekrutację uzupełniającą na studia stacjonarne I i II stopnia. Kandydaci będą mogli także rejestrować na kierunki studiów prowadzone w trybie niestacjonarnym.

– 7 sierpnia wystartujemy z nową naszą ofertą. W tej nowej ofercie znajdą się kierunki studiów, które wcześniej oferowaliśmy naszym kandydatom. Liczymy na to, że ci spóźnialscy, którzy jeszcze szukają miejsca dla siebie, zechcą skorzystać z naszej oferty – mówi Artur Kozłowski, kierownik Działu Dydaktyki i Rekrutacji Politechniki Białostockiej.

Największa uczelnia techniczna w regionie Polski północno-wschodniej ma jeszcze wolne miejsca na studiach stacjonarnych I stopnia na kilkunastu kierunkach. Wśród nich są m.in.: budownictwo, inżynieria środowiska, cyfryzacja przemysłu, ekoenergetyka, zarządzanie czy mechatronika. Z propozycji na II stopień są trzy kierunki: architektura wnętrz, BIM (modelowanie i zarządzanie informacją o budynku) oraz zarządzanie.

Od 7 sierpnia kandydaci będą mogli także wybierać spośród kierunków studiów I i II stopnia, prowadzonych w trybie niestacjonarnym. Tutaj przygotowano 875 miejsc.

– To, co spaja te rekrutacje to ich harmonogram. Rekrutować się będzie można do 13 września. 15 września będą decyzje dotyczące zakwalifikowania do przyjęcia na studia. Wówczas będą 3 dni na doniesienie kompletu dokumentów do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w celu potwierdzenia woli studiowania na wybranym kierunku. Między 21 a 23 września będziemy przyjmować podania w ramach wolnych miejsc. Ostateczna decyzja o przyjęciach na studia będzie 25 września. 1 października rozpocznie się rok akademicki – dodaje Kozłowski.

Wszystkie informacje dotyczące oferty kształcenia kandydaci znajdą na stronie kandydaci.pb.edu.pl. (mt)

O szczegółowej ofercie Politechniki Białostockiej opowiada Artur Kozłowski, kierownik Działu Dydaktyki i Rekrutacji Politechniki Białostockiej:

Studia stacjonarne I stopnia:

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku:

– architektura krajobrazu

– biotechnologia

– budownictwo

– gospodarka przestrzenna

– inżynieria środowiska

– leśnictwo

Wydział Elektryczny:

– cyfryzacja przemysłu

– ekoenergetyka

– elektronika i telekomunikacja

– elektrotechnika

– elektrotechnika (studia dualne)

Wydział Inżynierii Zarządzania:

– logistyka

– turystyka i rekreacja

– zarządzanie

– zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Mechaniczny:

– inżynieria biomedyczna

– mechanika i budowa maszyn

– mechatronika

Studia stacjonarne II stopnia:

Wydział Architektury:

– architektura wnętrz

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku:

– BIM (modelowanie i zarządzanie informacją o budynku)

Wydział Inżynierii Zarządzania:

– zarządzanie

Studia niestacjonarne I stopnia:

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku:

– budownictwo

– inżynieria rolno-spożywcza

– inżynieria środowiska

– leśnictwo

Wydział Elektryczny:

– elektrotechnika i telekomunikacja

– elektrotechnika

Wydział Informatyki:

– informatyka

Wydział Inżynierii Zarządzania:

– logistyka

– turystyka i rekreacja

– zarządzanie finansami i rachunkowość

– zarządzanie i inżynieria usług

Wydział Mechaniczny:

– mechanika i budowa maszyn

Studia niestacjonarne II stopnia:

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku:

– budownictwo

– inżynieria rolno-spożywcza

– inżynieria środowiska

– leśnictwo

Wydział Elektryczny:

– elektronika i telekomunikacja

– elektrotechnika

Wydział Inżynierii Zarządzania:

– zarządzanie

Wydział Mechaniczny:

– mechanika i budowa maszyn