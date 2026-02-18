Rekrutacja na studia magisterskie na Politechnice Białostockiej zakończona. Uczelnia przyjęła 570 osób

18 lutego, 2026

Fot. Dariusz Piekut/PB Fot. Dariusz Piekut/PB

Zakończyła się rekrutacja na studia magisterskie w Politechnice Białostockiej. Blisko 450 osób rozpocznie naukę na 10 kierunkach studiów stacjonarnych II stopnia, natomiast na studia niestacjonarne przyjęto 120 osób, które będą się kształcić na 4 kierunkach.

Kandydaci wyniki rekrutacji mogą sprawdzić od środy (18.02) w systemie IRK, jak również lista kandydatów przyjętych na studia jest wywieszona w Centralnym Punkcie Rekrutacyjnym.

– W tegorocznej rekrutacji największą popularnością cieszył się kierunek informatyka jeżeli mówimy o studiach stacjonarnych, ale również mechatronika, automatyka i robotyka, budownictwo czy też elektrotechnika. Natomiast jeżeli chodzi o studia niestacjonarne, to tutaj największym zainteresowaniem się cieszyła grafika, na którą w tym roku pierwszy raz prowadzimy nabór na drugim stopniu i tutaj wydział trafił z tą ofertą i naprawdę mieliśmy ogromne zainteresowanie – mówi Anna Kodracka, kierownik Działu Rekrutacji Politechniki Białostockiej.

W sumie Politechnika Białostocka uruchomi w semestrze zimowym 10 kierunków studiów stacjonarnych II stopnia i 4 kierunki na studiach niestacjonarnych.

– Są to budownictwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, elektrotechnika, informatyka, logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, inżynieria medyczna oraz mechatronika. A na studiach niestacjonarnych będziemy kształcić na takich kierunkach jak grafika, informatyka, logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji – dodaje Anna Kondracka.

Semestr letni w Politechnice Białostockiej na studiach stacjonarnych rozpocznie się 23 lutego, natomiast na studiach niestacjonarnych 27 lutego. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Anną Kodracką, kierownikiem Działu Rekrutacji Politechniki Białostockiej: