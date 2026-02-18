Home Wiadomości Rekrutacja na studia magisterskie na Politechnice Białostockiej zakończona. Uczelnia przyjęła 570 osób

18 lutego, 2026

Rekrutacja na studia magisterskie na Politechnice Białostockiej zakończona. Uczelnia przyjęła 570 osób

Fot. Dariusz Piekut/PB
Zakończyła się rekrutacja na studia magisterskie w Politechnice Białostockiej. Blisko 450 osób rozpocznie naukę na 10 kierunkach studiów stacjonarnych II stopnia, natomiast na studia niestacjonarne przyjęto 120 osób, które będą się kształcić na 4 kierunkach.

 

Kandydaci wyniki rekrutacji mogą sprawdzić od środy (18.02) w systemie IRK, jak również lista kandydatów przyjętych na studia jest wywieszona w Centralnym Punkcie Rekrutacyjnym.

– W tegorocznej rekrutacji największą popularnością cieszył się kierunek informatyka jeżeli mówimy o studiach stacjonarnych, ale również mechatronika, automatyka i robotyka, budownictwo czy też elektrotechnika. Natomiast jeżeli chodzi o studia niestacjonarne, to tutaj największym zainteresowaniem się cieszyła grafika, na którą w tym roku pierwszy raz prowadzimy nabór na drugim stopniu i tutaj wydział trafił z tą ofertą i naprawdę mieliśmy ogromne zainteresowanie – mówi Anna Kodracka, kierownik Działu Rekrutacji Politechniki Białostockiej. 

W sumie Politechnika Białostocka uruchomi w semestrze zimowym 10 kierunków studiów stacjonarnych II stopnia i 4 kierunki na studiach niestacjonarnych. 

– Są to budownictwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, elektrotechnika, informatyka, logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, inżynieria medyczna oraz mechatronika. A na studiach niestacjonarnych będziemy kształcić na takich kierunkach jak grafika, informatyka, logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji – dodaje Anna Kondracka. 

Semestr letni w Politechnice Białostockiej na studiach stacjonarnych rozpocznie się 23 lutego, natomiast na studiach niestacjonarnych 27 lutego. (hk)

 

Rozmowa Hanny Kość z Anną Kodracką, kierownikiem Działu Rekrutacji Politechniki Białostockiej:

