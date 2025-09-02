Rekrutacja na kurs języka chińskiego w Politechnice Białostockiej. Posłuchaj rozmowy z Ewą Śleszyńską z Centrum Współpracy Polsko-Chińskiej!

Chiński to język ponad miliarda ludzi na świecie, który dla wielu wydaje się nieosiągalny. Coraz częściej staje się jednak kluczem do kariery zawodowej i fascynującej przygody kulturowej. Centrum Współpracy Polsko-Chińskiej Politechniki Białostockiej ogłasza rekrutację na dziewiątą edycję kursu języka chińskiego, skierowanego zarówno do studentów i pracowników uczelni, jak i osób spoza Białegostoku.
Kursy dla każdego – dzieci, dorośli, seniorzy
Kursy języka chińskiego oferują stacjonarne zajęcia w kampusie Politechniki oraz lekcje online dla uczestników spoza miasta. Program jest dostępny dla osób w każdym wieku – najmłodsi kursanci mają 8 lat, a najstarsi nawet około 80. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani lektorzy z Chin, oddelegowani przez Politechnikę Pekińską w ramach współpracy klasy konfucjańskiej. Nauka odbywa się w języku angielskim, co pozwala kursantom przełamać barierę językową i skupić się na opanowaniu chińskiego.
Nauka języka i kultury Chin
Oprócz zajęć językowych, kursanci mają możliwość uczestnictwa w warsztatach kaligrafii, prelekcjach, pokazach filmowych i wydarzeniach kulturalnych, które przybliżają bogactwo chińskiej kultury. Materiały wykorzystywane na kursie oparte są na podręcznikach HSK, co pozwala przygotować się do międzynarodowych egzaminów językowych i otwiera drzwi do wyjazdów stypendialnych do Chin.
Jak zapisać się na kurs?
Aby wziąć udział w kursie, wystarczy założyć konto w systemie IRK Politechniki Białostockiej i zarejestrować się na wybrany kurs stacjonarny lub online. Kurs wymaga podstawowej znajomości języka angielskiego. Podręczniki i materiały są udostępnione przez organizatorów, a w przypadku pytań dostępna jest pomoc mailowa i telefoniczna.
Posłuchaj rozmowy z Ewą Śleszyńską z Centrum Współpracy Polsko-Chińskiej Politechniki Białostockiej na temat rekrutacji na dziewiątą edycję kursu języka chińskiego: