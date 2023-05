12 maja, 2023

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

W poniedziałek (15.05) rozpocznie się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024. Na absolwentów szkół podstawowych w Białymstoku czeka ponad 6,7 tys. miejsc.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego

– W tym roku ze względu na kumulację roczników i doświadczenie lat poprzednich przygotowaliśmy o 270 miejsc więcej w liceach, niż w roku ubiegłym – mówi Rafał Rudnicki, wiceprezydent Białegostoku. – Zmniejszyliśmy natomiast liczbę miejsc w szkołach branżowych. Wprowadziliśmy też, wsłuchując się w głos młodzieży i rodziców, pewne zmiany. Po pierwsze kandydat może wybrać sześć szkół ponadpodstawowych, a w roku 2022 były to maksymalnie trzy szkoły.

Ponad to listę szkół należy ułożyć według preferencji, placówka wskazana na pierwszej pozycji nazywana jest szkołą pierwszego wyboru. Nie ma natomiast ograniczeń w wyborze liczby oddziałów w wybranych szkołach. W klasach ogólnodostępnych zwiększono liczbę miejsc do 32 (w poprzednich latach było to 29). Rekrutacja zasadnicza i uzupełniająca jest elektroniczna i potrwa do 19 czerwca.

18 lipca poznamy listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

W Białymstoku uczniowie do wyboru mają: 17 liceów, 11 techników i 8 szkół branżowych I stopnia. (hk)