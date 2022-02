Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli w Białymstoku

Luty 23, 2022

W czwartek (24 lutego) rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok oraz do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach i placówkach niepublicznych, z którymi samorząd ma podpisaną umowę. Na uczniów czeka prawie 2,9 tys. miejsc w 39 placówkach, a dla przedszkolaków przygotowano 10,9 tys. miejsc.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 rozpoczyna się 24 lutego o godz. 8.00 i potrwa do 10 marca do godz. 15.00. W tym czasie należy złożyć wnioski o przyjęcie dzieci do wybranej placówki nieobwodowej, jak i zgłoszenia do placówek obwodowych.

– Warto pamiętać, że postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów zamieszkałych w Białymstoku poza obwodem szkoły podstawowej oraz spoza miasta. Kandydaci do szkół obwodowych przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia – mówi zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie profilem zaufanym. Wówczas nie ma potrzeby składania go w formie papierowej.

Kryteria rekrutacji do szkół podstawowych są takie same, jak w roku szkolnym 2021/2022.

Rekrutacja przebiegać będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Miasto Białystok przygotowało 2 868 miejsc w 119 oddziałach ogólnodostępnych, 12 oddziałach integracyjnych oraz jednym sportowym. Wszystkich szkół podstawowych jest 39.

Rekrutacja do klas czwartych sportowych i mistrzostwa sportowego na rok szkolny 2022/2023 tak, jak w ubiegłym roku, będzie prowadzona z użyciem systemu informatycznego. Wniosek o przyjęcie kandydata dostępny będzie w wybranej szkole lub na stronie poświęconej rekrutacji.

Rekrutacja do przedszkoli

Natomiast prawie 10,9 tys. miejsc dla dzieci na rok szkolny 2022/2023 przygotowało Miasto Białystok w przedszkolach samorządowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach i placówkach niepublicznych, z którymi samorząd ma podpisaną umowę. Rekrutacja rozpocznie się także 24 lutego. Wnioski o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej będzie można składać do 10 marca.

Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, w oparciu o kryteria ustawowe i samorządowe. Formularz wniosku dostępny będzie na stronie bialystok.formico.pl.

Wnioski, zgodnie z zasadami, wypełniane będą elektronicznie, a po wydrukowaniu i podpisaniu powinny zostać dostarczone do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

Tu też istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie profilem zaufanym. Wówczas nie ma potrzeby składania go w formie papierowej.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych rodzice poznają 29 marca o godz. 15.00. Warunkiem przyjęcia zakwalifikowanego kandydata będzie potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do danej placówki do 1 kwietnia (do godz. 15.00). Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 4 kwietnia o godz. 15.00.

Na następny rok szkolny w Białymstoku przygotowano łącznie ok. 10 880 miejsc dla przedszkolaków, w tym: ok. 8 590 w przedszkolach samorządowych, ok. 1 580 w 65 oddziałach przedszkolnych (w tym 3 integracyjnych) 22 publicznych szkół podstawowych oraz 710 miejsc w 10 przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na zasadach przedszkoli samorządowych.

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji (np. terminy, zasady, kryteria, lista placówek) dostępne są w zakładce „Edukacja – Rekrutacja”.

