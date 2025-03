Rekrutacja do przedszkoli samorządowych. Do 21 marca można składać wnioski

10 marca, 2025

źródło: PUW Białystok źródło: PUW Białystok

Rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2025/2026. Wnioski o przyjęcie dziecka można składać do 21 marca.

Nabór odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Formularz wniosku jest dostępny pod adresem: https://nabor.pcss.pl/bialystok/przedszkole/start. Wnioski należy wypełnić elektronicznie, następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych rodzice poznają 10 kwietnia. Następnie będą musieli potwierdzić chęć przyjęcia dziecka do danej placówki do 14 kwietnia.

Na rok szkolny 2025/2026 w Białymstoku przygotowano łącznie blisko 11 tysięcy miejsc dla przedszkolaków. (red.)