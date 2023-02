Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w Białymstoku

27 lutego, 2023

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

W Białymstoku rozpoczęła się rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych i przedszkoli. W klasach pierwszych przygotowano 3,4 tys. miejsc, w przedszkolach – około 11 tys. miejsc.

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, w oparciu o kryteria ustawowe i samorządowe. Wnioski, zgodnie z zasadami, wypełniane są elektronicznie, a po wydrukowaniu i podpisaniu powinny zostać dostarczone do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru.

– Warto pamiętać, że postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów zamieszkałych w Białymstoku, poza obwodem danej szkoły podstawowej. Kandydaci do szkół obwodowych przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Dzieci – uchodźcy z Ukrainy, mieszkające w Białymstoku, biorą udział w rekrutacji na zasadach ogólnych.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych rodzice poznają 30 marca o godz. 15.00. Następnie trzeba będzie potwierdzić wolę przyjęcia do danej placówki w terminie do 3 kwietnia (do godz. 15.00). Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 4 kwietnia o godz. 15.00. (mt)