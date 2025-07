Rekrutacja do Politechniki Białostockiej na finiszu – nie przegap terminu

11 lipca, 2025

To ostatnie 4 dni, w których można się rejestrować na wybrane kierunki studiów w Politechnice Białostockie. Na rok akademicki 2025/2026 uczelnia przygotowała niemal 1900 miejsc na studiach I stopnia oraz 135 na magisterskich.

Do wyboru są 32 kierunki, a w tym na pięć nowych, które powstały we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. To data science, agroekobiznes, zarządzanie projektami, transport i elektromobilność.

– Mamy kilka takich perełek, gdzie zainteresowanie jest dość duże, bo o jedno miejsce bije się kilku kandydatów. Taką perełką jest nasza nowość, a mianowicie kierunek data science, gdzie na chwilę obecną już jest ponad 6,5 osoby na miejsce. Również dużo popularnością cieszy się kierunek inżynieria biomedyczna, a także informatyka, zarządzanie finansami i rachunkowość, to nasza gwiazda zeszłorocznej rekrutacji, oraz automatyka i robotyka. Widać, że kandydaci są zainteresowani ofertą Politechniki Białostockiej, bo ofertę mamy dość różnorodną i ciekawą – mówi Artur Kozłowski z Centrum Spraw Studenckich, Dydaktyki i Rekrutacji Politechniki Białostockiej.

Do 14 lipca trwa rekrutacja w systemie IRK na studia na pięciu wydziałach: Mechanicznym, Elektrycznym, Budownictwa i Nauk o Środowisku, Informatyki oraz Inżynierii Zarządzania.

– Można zakładać konta, zapisywać się na kierunki, wnosić również opłatę rekrutacyjną i to wszystko o północy z 14 na 15 lipca się zamknie. Następnie Politechnika Białostocka przeliczy wyniki z matur kandydatów i w ten sposób ustali rankingi osób i ogłosi listy zakwalifikowanych do przyjęcia. Ogłoszenie tych list odbędzie się 16 lipca – dodaje Artur Kozłowski.

Następnie kandydaci będą składali dokumenty potwierdzające chęć nauki w Politechnice Białostockiej od 17 do 24 lipca. Ostateczną listę przyjętych studentów uczelnia ogłosi 31 lipca. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Arturem Kozłowskim z Centrum Spraw Studenckich, Dydaktyki i Rekrutacji Politechniki Białostockiej:

