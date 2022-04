Rekordowy sezon białostockiego lodowiska

Kwiecień 5, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Takiego wyniku frekwencyjnego białostockie lodowisko jeszcze nie odnotowało. W sezonie łyżwiarskim 2021/2022 ze ślizgawki przy ul. 11 Listopada 28 skorzystało ponad 100 tys. osób.

– Sezon łyżwiarski rozpoczął się 12 września 2021 r. i trwał do 3 kwietnia 2022 r. W tym czasie: sprzedaliśmy prawie 101 tys. biletów, wypożyczaliśmy łyżwy ponad 59 tys. razy, sprzęt do nauki jazdy dla dzieci (specjalnie pingwinki i misie) wypożyczaliśmy ponad 5,5 tys. razy, w weekendowych naukach jazdy na łyżwach uczestniczyło ponad 2 tys. osób – informuje Anna Kopeć-Tyszkiewicz z Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białymstoku.

Najwięcej osób Lodowisko BOSiR odwiedziło w styczniu 2022 r., w czasie ferii szkolnych w województwie podlaskim. Analizując poszczególne sezony łyżwiarskie można też wywnioskować, że coraz więcej klientów lodowiska posiada własne łyżwy. – Najwięcej par wypożyczyliśmy w sezonie 2014/2015 – ponad 63 tys. razy. W minionym sezonie ten wynik jest o 4 tys. mniejszy – dodaje Kopeć-Tyszkiewicz.

Spory wpływ na wysoką frekwencję mogła mieć łagodna zima. Sportu zimowego w naszym regionie można było doświadczyć właściwie tylko podczas jazdy na łyżwach. Z drugiej strony ze względu na sytuację epidemiczną w kraju obiekty sportowe nie mogły funkcjonować w pełni swoich możliwości. W ostatnich miesiącach obowiązywały, wprowadzone przez rząd RP, obostrzenia i różne limity osób, które mogły korzystać z obiektów sportowych. Do tego organizowane na tafli zawody w łyżwiarstwie, kilka meczów hokeja na lodzie, również ograniczały funkcjonowanie ślizgawki. Dlatego tym bardziej rekordowy sezon łyżwiarski cieszy i pozytywnie zaskakuje.

W okresie wiosenno-letniej przerwy BOSiR zaplanował kolejną inwestycję w budynku przy ul. 11 Listopada 28. Będzie polegała na wymianie m.in. dwóch central wentylacyjnych, dociepleniu i remoncie istniejących kanałów oraz wymianie kratek i nawiewników. Stara instalacja wentylacji mechanicznej, zamontowana ok. 20 lat temu, już nie radzi sobie z warunkami wilgotnościowo-cieplnymi w hali lodowiska. Dodatkowo zostaną zamontowane urządzenia do mieszania warstw powietrza i ogrzewanie w okolicy trybun z zastosowaniem aparatów grzewczo-wentylacyjnych. Przetarg na wykonywanie robót wygrała firma Felix z Fast. Ich koszt to 639 tys. zł netto. (mt)

