Rekordowe przychody Jagiellonii Białystok. Klub na czwartym miejscu w Polsce

Źródło: Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok notuje najlepszy wynik finansowy w swojej historii. W sezonie 2024/2025 klub osiągnął przychody na poziomie 129,2 mln zł – ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. To rezultat, który dał Dumie Podlasia czwarte miejsce w rankingu przygotowanym przez Grant Thornton i Ekstraklasę SA.

Jagiellonia wyprzedziła wiele uznanych marek i znalazła się tuż za podium, ustępując jedynie Legii Warszawa, Lechowi Poznań i Rakowowi Częstochowa. Jeszcze dwa lata temu granicę 100 mln zł przychodów przekraczały tylko dwa kluby. Wynik białostoczan pokazuje, że Ekstraklasa wchodzi na nowy poziom biznesowy, a Jagiellonia staje się jednym z jej najważniejszych graczy.

Europejskie sukcesy i rekordowe wpływy

Na imponujący wynik finansowy złożyły się przede wszystkim sukcesy międzynarodowe. Po raz pierwszy w historii Jagiellonia awansowała do fazy ligowej europejskich rozgrywek i dotarła do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Sam udział w rozgrywkach UEFA przyniósł klubowi 44 mln zł przychodu. Kolejne 26 mln zł to efekt sprzedaży praw mediowych PKO BP Ekstraklasy.

W działalności podstawowej białostoczanie wypracowali 109 mln zł – drugi wynik w lidze, ustępując tylko Legii. Do tego doszły przychody transferowe na poziomie 20 mln zł.

Kibice i stadion

Ogromne znaczenie miała także frekwencja na stadionie. Ze sprzedaży biletów klub uzyskał 13,6 mln zł, a z karnetów ponad 4,2 mln zł. Mimo że bilans dnia meczowego (po odliczeniu kosztów organizacji spotkań) nie był najlepszy – Jagiellonia zajęła w tej kategorii dopiero siódme miejsce – zaangażowanie kibiców i rosnące zainteresowanie drużyną znacząco wpłynęły na całościowy wynik.

Stabilne finanse i przyszłość

Na tle całej ligi Jagiellonia wyróżnia się gospodarnością. Na wynagrodzenia przeznaczyła 37 proc. przychodów, co uznawane jest za najlepszy wynik w Polsce pod względem równowagi między kosztami a jakością sportową. Klub osiągnął też rekordowy zysk netto na poziomie 38 mln zł.

Raport Grant Thornton pokazuje, że polska piłka klubowa dynamicznie dojrzewa – łączne przychody drużyn Ekstraklasy przekroczyły 1,27 mld zł. W tym gronie Jagiellonia Białystok stała się jednym z liderów wzrostu i po raz pierwszy w historii weszła do elity klubów o budżecie powyżej 100 mln zł. (red.)