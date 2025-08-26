Rekordowe pobrania wielonarządowe w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

26 sierpnia, 2025

źródło: USK w Białymstoku źródło: USK w Białymstoku

Miniony weekend w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku przeszedł do historii transplantologii w regionie. Między piątkiem a poniedziałkiem lekarze przeprowadzili aż trzy pobrania wielonarządowe – to rekordowa liczba w tak krótkim czasie. Dzięki temu udało się pobrać cztery nerki, dwie wątroby, płuca oraz rogówki.

Natychmiastowe przeszczepy nerek

Cztery pobrane nerki od razu zostały przeszczepione w USK czterem pacjentom – jednej kobiecie i trzem mężczyznom w wieku od 45 do 57 lat. Chorzy czekali na nowe narządy od roku do nawet siedmiu lat. Dwóch pacjentów przyjechało z Wielkopolski, jeden ze Świętokrzyskiego, a jeden z Podlasia.

Wątroby zostały pobrane przez zespół transplantacyjny z Warszawy, natomiast płuca trafiły do ośrodka w Poznaniu.

Kim byli dawcy?

Dawcami narządów byli trzej mężczyźni – dwóch w wieku około 30 lat i jeden około 50 lat. U dwóch z nich doszło do poważnych urazów czaszkowo-mózgowych, a u trzeciego do krwawienia podpajęczynówkowego. Żaden z dawców nie zarejestrował sprzeciwu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów, a rodziny podjęły trudną, ale niezwykle ważną decyzję o zgodzie na pobranie narządów.

Transplantacje w Białymstoku – rosnąca świadomość społeczna

W 2023 roku w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przeprowadzono 14 pobrań wielonarządowych. W tym roku liczba ta już została przekroczona – odnotowano 15 takich zabiegów. Co istotne, w przeciwieństwie do roku ubiegłego, ani jedna rodzina nie odmówiła pobrania narządów. To dowód na rosnącą świadomość społeczną w zakresie transplantacji.

Skala zaangażowania

Jedno pobranie wielonarządowe to ogromne przedsięwzięcie logistyczne, w które zaangażowanych jest od 100 do 150 osób – lekarze, anestezjolodzy, pielęgniarki, instrumentariuszki, ale też kierowcy i zespoły transportowe. Dzięki wspólnym wysiłkom życie i zdrowie odzyskało już 11 pacjentów w całej Polsce.

Najnowsze informacje

Jak podaje USK, dziś kolejna pacjentka ze stacji dializ przy ulicy Skłodowskiej w Białymstoku wyruszyła do Krakowa, gdzie przejdzie przeszczep nerki.