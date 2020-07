Rekordowa liczba zgłoszeń do Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Żubroffka

Lipiec 9, 2020

fot. Patrycja Roman

3.5 tysiąca filmów krótkometrażowych zgłoszono do tegorocznej edycji festiwalu Żubroffka. I jak mówią organizatorzy jest to rekordowa ilość.

Nabór trwał od 23 marca do 1 lipca.Teraz festiwalowi selekcjonerzy spośród zgłoszonych filmów wyłonią finalistów do konkursów polskich, międzynarodowych oraz do konkursów mających formułę otwartą dla twórców z Polski i zagranicy. Produkcje powalczą o Grand Prix festiwalu, główne nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii, o nagrody specjalne za najlepszą animację, dokument, fabułę, zdjęcia i muzykę oraz o nagrodę publiczności – Dzikiego Żubra!

Tegoroczna, 15. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA planowana jest w terminie 2–6 grudnia. (ea/mc)