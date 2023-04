Rekordowa kwota zwrotów podatku PIT w województwie podlaskim

26 kwietnia, 2023

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Na rozliczenie się z fiskusem pozostało niewiele czasu, bowiem termin złożenia PIT za 2022 rok mija już 2 maja.

W województwie podlaskim urzędy skarbowe zwracają w tym roku rekordowe kwoty nadpłat podatnikom, którzy rozliczyli swój PIT – mówi Radosław Hancewicz, rzecznik podlaskiej Krajowej Izby Skarbowej. – Ze złożonych dotychczas zeznań wynika, że na konta podatników trafi 579 mln zł nadpłat z PIT, czyli aż o 232 mln zł więcej niż w ubiegłym roku.Nie są to jeszcze ostateczne kwoty ponieważ urzędy nadal przyjmują zeznania i jak wynika z szacunków podlaskiej KAS nie rozliczyło się jeszcze ok. 40 proc. podatników.

Wielu podatników jest w tym roku zaskoczonych większymi niż zwykle zwrotami podatku PIT, które otrzymują po rozliczeniu się za 2022 rok. To wynik zmian podatkowych wprowadzonych pod hasłem „Niskie Podatki”. Stawka PIT została obniżona z 17 proc. do 12 proc., a kwota od której nie płaci się podatku, została podniesiona do 30 tys. zł. Ponadto, podniesiony został próg podatkowy do 120 tys. zł. Dzięki temu wyższy 32-proc. PIT płaci się dopiero powyżej tej kwoty (wcześniej próg wynosił nieco ponad 85 tys. zł). Te zmiany sprawiły, że w tym roku mamy w województwie podlaskim rekordowe zwroty podatku PIT.

Najprostszą formą rozliczenia swojego zeznania jest usługa Twój e-PIT. Jest to jedna z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji. Z roku na rok bije rekordy popularności, a w ubiegłym roku złożono w całym kraju blisko 20 mln e-PITów. Usługa Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niej korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym, na stronie podatki.gov.pl. Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się Profilem Zaufanym, e-Dowodem, przez bankowość elektroniczną i aplikację mObywatel, a także korzystając z danych ze swojego poprzedniego zeznania PIT.

Do 2 maja podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Dotychczas do podlaskich urzędów skarbowych wpłynęło 346 tys. zeznań PIT. To około 60 proc. wszystkich zeznań złożonych przed rokiem, kiedy to do urzędów wpłynęło 581 tys. PITów.

Oczywiście nadal można złożyć swoje zeznanie w formie papierowej, ale liczba zeznań papierowych systematycznie spada. W tegorocznej kampanii aż 92 proc. PITów w woj. podlaskim zostało złożonych elektronicznie. Podatnicy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku- do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy.

Jeśli podatnik zapomni lub samodzielnie nie złoży swojego rozliczenia, to w usłudze Twój e-PIT zeznania PIT-37 i PIT-38 zostaną automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone 2 maja. (at)