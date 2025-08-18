Rekonstrukcją Bitwy Białostockiej miasto uczci 105. rocznicę historycznej walki

18 sierpnia, 2025

Blisko 100 rekonstruktorów, sprzęt wojskowy z okresu dwudziestolecia międzywojennego, a także różnorodny społeczny przekrój – od harcerzy, przez żołnierzy, aż po ochotniczą Legię Kobiet będzie można zobaczyć podczas inscenizacji Bitwy Białostockiej.

To już 105. rocznica kluczowego momentu w historii miasta, kiedy to w 1920 roku, podczas wojny polsko-bolszewickiej, mieszkańcy Białegostoku wspólnie pokonali sowietów.

– Bitwa toczyła się w różnych częściach miasta przez cały dzień. Te dzielnice, ulice przechodziły z rąk do rąk, bo wycofywały się jednostki sowieckie. Pierwszy Pułk Piechoty Legionów i elementy piątego Pułku Piechoty Legionów weszły do miasta po to, żeby zająć ten korek, zatkać i uniemożliwić to wycofywanie się tym jednostkom sowieckim. Bitwa całodniowa i zwycięska – mówi Robert Sadowski, dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku.

W trakcie rekonstrukcji o Bitwie Białostockiej będzie opowiadał historyk Andrzej Olejko.

– Andrzej Olejko to historyk fenomenalny, który od lat z nami współpracuje, będzie opowiadał o tej bitwie w czasie jej trwania, więc mam nadzieję, że porwie państwa i poczują państwo naprawdę, że jesteście w tamtych czasach, w tamtym miejscu – dodaje Joanna Hernik z Fundacji Rodziny Herników.

Rekonstrukcja Bitwy Białostockiej odbędzie się w niedzielę o 12:00 na placu Niezależnych Zrzeszeń Studentów. Po inscenizacji, tradycyjnie, złożone będą kwiaty pod pomnikami związanymi z bitwą. (hk)