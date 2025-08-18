Home Wiadomości Rekonstrukcją Bitwy Białostockiej miasto uczci 105. rocznicę historycznej walki

Wiadomości

18 sierpnia, 2025

Rekonstrukcją Bitwy Białostockiej miasto uczci 105. rocznicę historycznej walki

dwóch żołnierzy stoi na baczność przy pomniku, obok są flagi Źródło : UM Białystok
Blisko 100 rekonstruktorów, sprzęt wojskowy z okresu dwudziestolecia międzywojennego, a także różnorodny społeczny przekrój – od harcerzy, przez żołnierzy, aż po ochotniczą Legię Kobiet będzie można zobaczyć podczas inscenizacji Bitwy Białostockiej.

 

To już 105. rocznica kluczowego momentu w historii miasta, kiedy to w 1920 roku, podczas wojny polsko-bolszewickiej, mieszkańcy Białegostoku wspólnie pokonali sowietów.

– Bitwa toczyła się w różnych częściach miasta przez cały dzień. Te dzielnice, ulice przechodziły z rąk do rąk, bo wycofywały się jednostki sowieckie. Pierwszy Pułk Piechoty Legionów i elementy piątego Pułku Piechoty Legionów weszły do miasta po to, żeby zająć ten korek, zatkać i uniemożliwić to wycofywanie się tym jednostkom sowieckim. Bitwa całodniowa i zwycięska – mówi Robert Sadowski, dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku.

W trakcie rekonstrukcji o Bitwie Białostockiej będzie opowiadał historyk Andrzej Olejko.

– Andrzej Olejko to historyk fenomenalny, który od lat z nami współpracuje, będzie opowiadał o tej bitwie w czasie jej trwania, więc mam nadzieję, że porwie państwa i poczują państwo naprawdę, że jesteście w tamtych czasach, w tamtym miejscu – dodaje Joanna Hernik z Fundacji Rodziny Herników.

Rekonstrukcja Bitwy Białostockiej odbędzie się w niedzielę o 12:00 na placu Niezależnych Zrzeszeń Studentów. Po inscenizacji, tradycyjnie, złożone będą kwiaty pod pomnikami związanymi z bitwą. (hk)

