Regał w roli separatora – jak go wykorzystać przy wydzielaniu stref we wnętrzu?

Standardem w nowoczesnym budownictwie są otwarte przestrzenie. Salon połączony z kuchnią i jadalnią sprawia wrażenie przestronniejszego i jaśniejszego oraz daje właścicielom większą swobodę aranżacyjną. Otwarta przestrzeń wymaga jednak przemyślanego podziału na strefy funkcjonalne. W roli stylowego separatora doskonale sprawdzają się… regały.

Regał – stylowy i funkcjonalny separator

W nowoczesnych, otwartych przestrzeniach, separatorami poszczególnych stref rzadko są ściany. Znacznie częściej stosuje się ażurowe przegrody, szklane tafle albo designerskie meble, takie jak sofy i regały. Użycie regału jako separatora sprawia, że otwarte wnętrze wydaje się większe oraz bardziej przytulne i uporządkowane. Odpowiednio dobrany i ustawiony regał może w subtelny sposób oddzielać salon od jadalni i kuchni, część dzienną od biurowej czy miejsce do spania od strefy dziennej. Mebel ten łączy walory estetyczne z użytkowymi i pozwala stworzyć przestrzeń pełną światła i osobistego stylu.

Jak dobrać regał do podziału przestrzeni?

Zanim zdecydujesz się na konkretny model, zastanów się, czego dokładnie oczekujesz.

Jeśli zależy Ci na delikatnym odseparowaniu stref, postaw na lekkie i designerskie otwarte regały z asymetrycznie rozmieszczonymi półkami.

Chcesz oddzielić przestrzeń roboczą od pozostałych stref we wnętrzu? Wybierz regały biurowe – o surowej estetyce, z dużą ilością miejsca na bezpieczne przechowywanie dokumentów i akcesoriów.

Miłośnicy czytania i zwolennicy przytulnych wnętrz, do podziału na strefy mogą wykorzystać regały na książki. Domowa biblioteczka jest świetnym i oryginalnym separatorem.

Osoby lubiące elastyczne i unikatowe rozwiązania meblowe powinny rozejrzeć się za regałami modułowymi. Można je łatwo rozbudowywać, zmieniać ich układ oraz w inny sposób dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Jakie przedmioty eksponować w regale-separatorze?

Na otwartych półkach lub za przeszkleniami można umieścić przeróżne przedmioty: od ulubionych książek i albumów, przez ramki ze zdjęciami, po efektowne kieliszki. Regał-separator to także doskonałe miejsce na rośliny doniczkowe i wazony z gałązkami. Zieleń pięknie kontrastuje z prostą geometrią półek oraz wprowadza do wnętrza spokój, harmonię i przytulność. Przestrzeń zostaje podzielona na strefy w sposób niezwykle subtelny i naturalny. Można śmiało zestawiać na półkach różne rozmiary i gatunki: od małych sukulentów w ozdobnych doniczkach, po rośliny pnące, których liście wychodzą poza mebel, uzyskując efekt żywej ściany. Na półkach regału warto też umieścić ozdobne pudełka, kosze i zamykane pojemniki – pomogą utrzymać porządek i ukryć drobiazgi, które nie powinny być na widoku, a które warto mieć pod ręką w salonie.

Pamiętaj, że regał użyty w roli separatora staje się wyrazistym elementem aranżacji. Oznacza to, że zarówno sam mebel, jak i jego zawartość będą mocno eksponowane. Jeśli nie masz w danym momencie pomysłu na zapełnienie półek, zostaw je tymczasowo puste i poszukaj inspiracji.

Aranżując regał pełniący funkcję separatora stref, warto postawić na kreatywny minimalizm, spójność i osobisty charakter. Bo mniej znaczy więcej.

