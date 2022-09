Redukcja punktów karnych – będzie maraton szkoleń 15 i 16 września w białostockim WORD

Wrzesień 1, 2022

Kierowcy, którzy chcą zredukować punkty karne mają czas tylko do 17 września. Od tego dnia zostaną zlikwidowane szkolenia organizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, które zmniejszają konto o sześć punktów karnych. W Białymstoku zainteresowanie szkoleniami wzrosło aż o 300 procent, dlatego ośrodek zaprasza 15 i 16 września na maraton.

– Chętnych jest wielu, więc aby zdążyć przed 17 września, 15 i 16 urządzimy maraton szkoleń, będziemy szkolić 24 godziny na dobę. Każdy z takich kursów trwa około 5 godzin – zapowiada Przemysław Sarosiek, dyrektor WORD w Białymstoku. Na szkolenie można się zapisać w WORD Białystok poprzez dział szkoleń.

Szkolenia redukujące punkty karne służą do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To jednorazowe spotkanie z policjantem i psychologiem, którzy informują o zagrożeniach i ryzyku dla osób uczestniczących w ruchu drogowym. W Białymstoku mają one charakter konwersatorium, a wykładowcy dodatkowo odpowiadają na pytania uczestników.

Szkolenie zmniejsza punktowy dorobek kierowcy o najstarszych 6 punktów. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest prawo jazdy posiadane dłużej niż rok oraz liczba punktów mniejsza niż 24.

Od 17 września dwukrotnie wzrasta zarówno liczba wykroczeń, za które można dostać maksymalną liczbę punktów. Do 16 września kierowca mógł otrzymać za jedno wykroczenie maksymalnie 10 punktów. Dzień później ta liczba wzrośnie do 15. Można je będzie dostać m. in. za używanie pojazdów w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się lub wchodzącemu na przejście dla pieszych, niedostosowanie się do sygnalizacji świetlnej, sygnałów i poleceń osoby uprawnionej, przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h, niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania” lub przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe niezgodnie z przepisami. Utrata prawa jazdy będzie miała charakter bezwzględny, a ewentualne odwołanie do sądu nie wstrzymuje zawieszenia uprawnień (odzyskuje się je po obowiązkowych badaniach i egzaminie na prawo jazdy). Liczba punktów karnych ma też wpływ na cenę ubezpieczeń komunikacyjnych.

Punkty karne od 1 stycznia 2022 kasowane są po upływie 2 lat (dotąd rok) od dnia zapłaty grzywny lub prawomocnego wyroku sądowego. (at)

