Recykling opadów komunalnych w Białymstoku

16 lutego, 2024

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Wszystko wskazuje na to, że Białystok osiągnie wymagane przepisami prawa poziomy recyklingu odpadów komunalnych za ubiegły rok. A to aż 35-procentowy poziom przygotowania do ponownego użycia materiałów. W 2022 roku było to 25%.

– Selektywna zbiórka odpadów w Białymstoku z roku na rok daje coraz lepsze efekty i rok 2023 jest tego najlepszym przykładem, bo dzięki intensywnym działaniom edukacyjnym i kontrolnym nastąpiło znaczne zmniejszenie ilości niesegregowanych odpadów i wzrost odpadów segregowanych. Dzięki temu miasto wywiąże się z zobowiązań wynikających z przepisów – mówi Anna Kowalska z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Poza edukacją mieszkańców, wszystkie śmieciarki w Białymstoku, a jest ich około 100, mają kamery, co pozwala zwiększyć kontrolę nad segregacją odpadów.

– Przepisy unijne stanowią, że kraje Unii Europejskiej zobowiązane są do osiągnięcia do 2035 roku co najmniej 65% poziomu recyklingu odpadów komunalnych, jednak biorąc pod uwagę ilości surowców i wprowadzenie w przyszłości systemu kaucyjnego raczej niemożliwe będzie zrealizowanie tych celów – dodaje Anna Kowalska.

Miasto Białystok od 10 lat osiąga wymagane przepisami prawa poziomy recyklingu odpadów komunalnych. (hk)