Recykling elektroodpadów w Białymstoku

14 maja, 2024

Fot. UM Białystok Fot. UM Białystok

W trosce o środowisko i promowanie recyklingu w Białymstoku znajdują się 93 specjalne, czerwone pojemniki. Mieszkańcy mogą wyrzucać do nich elektryczne śmieci.

Elektrobudki to efekt umowy z Fundacją Odzyskaj Środowisko i firmą MB Recycling. Pojemniki zapewniają efektywną gospodarkę elektroodpadami, takimi jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

– W 2023 roku udało się zebrać 128 ton elektrośmieci – mówi Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku. – Zależy nam na dużym odzysku, bo chcemy się wyróżniać na tle innych miast w Polsce jako ci, którzy wyjątkowo dbają o środowisko naturalne. Zachęcamy wszystkich do tego, żeby nie wyrzucali elektrośmieci tak wprost do pojemników, które są w śmietnikach, tylko do tych wyspecjalizowanych.

Mapa z lokalizacją pojemników na elektryczne śmieci jest dostępna na stronie odpady.bialystok.pl

Natomiast wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektroniczny taki jak pralki czy lodówki, można przekazać firmie MB Recykling, która po wcześniejszym kontakcie odbierze go bezpłatnie bezpośrednio z domów czy mieszkań białostoczan. (jł)