RCKiK ma zapasy krwi. Dawcy odpowiedzieli na apel

Kwiecień 2, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Sytuacja w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku poprawiła się. Placówka ma zapasy krwi na najbliższe tygodnie. Pomogły apele do dawców, których liczba gwałtownie spadła w związku z epidemią koronawirusa.

Krew nadal jednak jest pobierana od chętnych, którzy chcą się nią podzielić.

– Potrzebujemy krwi jak najbardziej cały czas, ale już nie w takich ilościach, jak było to ostatnio, gdzie ustawiały się do nas duże kolejki dawców. Niemniej jednak zapraszamy do regularnego oddawania krwi – mówi Bartosz Szutkiewicz z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

Aby oddać krew trzeba najpierw wypełnić ankietę. Dawcom mierzona jest też temperatura. Chętni do oddania krwi muszą również włożyć maseczkę ochronną. Na tę chwilę są to maseczki wielorazowe, warto więc zabrać ją ze sobą i używać. (mt/mc)

Z Bartoszem Szutkiewiczem z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku rozmawiał Krzysztof Sadowski: