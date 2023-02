„Razem przeciwko rosyjskiej agresji” – wiec w centrum miasta

20 lutego, 2023

Źródło: UM Białystok Źródło: UM Białystok

W związku z rocznicą wybuchu wojny w Ukrainie w najbliższy piątek (24.02) w centrum Białegostoku odbędzie się wiec „Razem przeciwko rosyjskiej agresji”.

Wydarzenie będzie o 18:00 przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, zapraszani są mieszkańcy miasta oraz diaspora ukraińska i białoruska.

– W tym symbolicznym miejscu dla Białegostoku chcemy być razem. Z jednej strony być razem z obywatelami Ukrainy, ale być razem również z obywatelami Białorusi. To z ich inicjatywy to spotkanie będzie się odbywać – mówi wiceprezydent miasta, Przemysław Tuchliński.

Wojna pokazuje jak dużo w społeczeństwie rosyjskim powinno zajść zmian, które w Polsce, Ukrainie i Białorusi już się dzieją.

– W Białymstoku nie ma potrzeby tłumaczenia, że Białorusini to nie łukaszyści, że nie uczestniczą w tej wojnie. Nie ma też potrzeby tłumaczenia, że trzeba pomagać Ukraińcom. Wszyscy tutaj bardziej rozumiemy naszą historię, nasze wzajemne stosunki i potrzebę bycia razem. Zmierzamy do tego, żeby Ukraina, jak najszybciej była wolna, w Białorusi, jak najszybciej nastąpiła demokracja i żeby tutaj w Polsce i w Białymstoku moglibyśmy być bezpieczni – tłumaczy Paweł Stankiewicz z Fundacji Tutaka.

Olena Badiuk z diaspory ukraińskiej wspomina, że początek wojny to tragiczne wydarzenia.

– My przyjechaliśmy do Polski zdenerwowani i nie wiedzieliśmy co robić dalej. To było niesamowite, jak zwyczajni ludzie, zwyczajni obywatele Polski pomagali nam od samej granicy i przyjmowali nas. Myślę, że wszyscy Ukraińcy będą pamiętać tą pomoc od Polski – mówi Olena Badiuk.

Ciężko jest oszacować ilu Ukraińców przebywa aktualnie w Białymstoku. Wiadomo zaś, że w białostockich przedszkolach i szkołach jest 1000 ukraińskich uczniów, nadano 5000 numerów pesel uchodźcom z Ukrainy oraz około 300 osób mieszka w zbiorowych ośrodkach zamieszkania przeznaczonym Ukraińcom przez miasto Białystok. (hk)