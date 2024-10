Ranko Ukulele w Zmianie Klimatu i Musical Jam Live w Nie Teatrze

15 października, 2024

Już w czwartek 17 października, w klubie Zmiana Klimatu wystąpi Ranko Ukulele, która z pewnością porwie publiczność swoim wyjątkowym stylem. Natomiast w Nie Teatrze odbędzie się koncert z cyklu Musical Jam Live. Patronem medialnym obu wydarzeń jest Radio Akadera.

Ranko Ukulele, czyli Marta Grenda to pochodząca z Poznania artystka, która słynie z lekkich i bezpretensjonalnych utworów granych na ukulele. Jej twórczość to przede wszystkim humorystyczne i błyskotliwe teksty. Ranko w swoich piosenkach porusza tematy, które dla wielu mogą brzmieć znajomo i jednocześnie zabawnie – od uczucia, że jest się „kluską”, po absurdalne zderzenia z rzeczywistością, jak widok biedronki z „paszczą” czy poduszki, która wyjątkowo źle wpływa na poranki. Te proste, a jednocześnie pełne dystansu do świata historie, które Marta opowiada przez swoje teksty, przyciągają słuchaczy swoim niepowtarzalnym urokiem. Wykorzystując ukulele jako główny instrument, Ranko tworzy pełne wdzięku kompozycje, które przenoszą w inny bajkowy świat. Ranko to nie tylko utalentowana muzyczka, ale także lingwistka, która wróciła do Polski po kilku latach spędzonych w Kambodży. To właśnie tam z tęsknoty za bliskimi sięgnęła po ukulele, by zacząć tworzyć własne melodie. Zaczynała od coverów khmerskich i japońskich utworów, ale szybko zyskała pewność siebie by publikować autorskie kompozycje. Podczas koncertu w Zmianie Klimatu w Białymstoku, Ranko wystąpi z Pawłem „Paweuke” Wojciechowskim, który towarzyszy jej w muzycznych występach.

W Nie Teatrze w Białymstoku odbędzie się trzynasta edycja cyklu Musical Jam Live. Tym razem motywem przewodnim wieczoru będzie „Love & Marriage”, a na scenie wystąpią znani artyści musicalowi, Agnieszka Tylutki i Karol Drozd – małżeństwo, które po raz pierwszy zaprezentuje się razem w ramach tego cyklu. Koncert poprowadzi Karina Komendera, utalentowana pianistka, której kunszt muzyczny od lat zachwyca miłośników musicali. W programie koncertu znajdą się najpiękniejsze duety z takich klasyków musicalowych jak „West Side Story”, „Sunset Boulevard” czy „Catch Me If You Can”. Agnieszka Tylutki to aktorka i wokalistka, która swoją karierę rozpoczęła na scenach teatralnych, wcielając się w takie role jak Jennifer Gabriel w „Czarownicach z Eastwick” czy Maria w „West Side Story”. Z kolei Karol Drozd to wszechstronny aktor, tancerz i choreograf, który zdobył uznanie jako Tony w „West Side Story”, Joe Gillis w „Sunset Boulevard” czy Frank Abagnale Jr. w „Catch Me If You Can”. Koncertu nie byłoby bez Kariny Komendery – pianistki, której pasja do musicalu oraz wszechstronne umiejętności sprawiają, że każdy wieczór z cyklu Musical Jam Live jest wyjątkowy. Karina, związana na co dzień z Orkiestrą Symfoniczną Opery i Filharmonii Podlaskiej, ma na koncie współpracę z czołowymi artystami scen muzycznych. Jej fortepianowe aranżacje dodają utworom głębi i budują niepowtarzalną atmosferę koncertów. (hp)