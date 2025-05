Finał konkursu Metroliga w Politechnice Białostockiej. Uczniowie walczą o indeksy

30 maja, 2025

Finał konkursu Metroliga, fot. Dariusz Piekut Finał konkursu Metroliga, fot. Dariusz Piekut

„Energia przyszłości zaczyna się od pomiarów” – to hasło przewodnie konkursu Metroliga, w którym 40 uczniów szkół ponadpodstawowych rozwiązuje w piątek (30.05) w Politechnice Białostockiej zdania związane z fizyką, chemią i metrologią.

W pierwszym etapie uczestnicy przygotowali plakaty promujące odnawialne źródła energii. Drugi i trzeci etap to testy teoretyczne i wykonywanie pomiarów i obliczeń w laboratoriach.

– Metroliga stała się nieodłączną częścią naszej edukacji. Uważam, że zadania nie były szczególnie trudne. Część teoretyczna się składała z takich pytań typowo prawnych, plus też ze znajomości wzorów i robienia obliczeń. A część praktyczna to jest część chemiczna i fizyczna, które są oddzielne. Sama część teoretyczna sprawdza tylko naszą wiedzę, ale jeżeli nie potrafimy wiedzy przełożyć na rzeczywistość, to co to za wiedza? – mówi Jakub Rolak z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej, który bierze udział w Metrolidze już po raz trzeci.

Metrologia jest nauką o miarach, sposobach dokonywania pomiarów oraz interpretacji uzyskanych wyników. Mamy z nią do czynienia każdego dnia mierząc czas, temperaturę czy wagę produktów, jest też wykorzystywana przez naukowców i przedsiębiorców.

– Metrologia to główny filar, jeśli chodzi o badania naukowe, jeśli chodzi o przemysł, jeśli chodzi o kosmos – mówi inż. Jerzy Józwik, dyrektor Biura Polskiej Unii Metrologicznej. – Głównie integrujemy środowisko meteorologów, wymieniamy myśli naukowe, osiągnięcia, jakieś różnego rodzaju też patenty.

Zwycięzców konkursu Metroliga poznamy w poniedziałek (02.06). Do wygrania są indeksy na dowolny kierunek na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej lub na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku oraz 3 tysiące zł. (hk)

Relacja Hanny Kość: